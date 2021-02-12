Зеленський ініціював засідання РНБО, частина якого буде закритою

Засідання має відбутися 19 лютого

Президент Володимир Зеленський наступного тижня проведе засідання Ради нацбезпеки і оборони.

Про це повідомила пресслужба РНБО в Facebook.

Глава держави доручив секретарю РНБО Олексію Данілову підготувати засідання, яке має відбутися в приміщенні Офісу президента України.

«На засіданні планується обговорити комплекс питань, частину з яких буде розглянуто в закритому режимі», – сказали в РНБО.

Зазначимо, вчора Зеленський разом з послами країн G7 здійснив візит в зону проведення операції Об'єднаних сил. Він побував на позиціях українських військових в районах, які найчастіше потрапляють під обстріли з боку проросійських бойовиків.

На початку лютого саме на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK, формальним власником яких є Козак.

Нагадаємо, замість закритих телеканалів «112 Україна», Zik та NewsOne керівництво медіахолдингу «Новости» має намір створити новий канал.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

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