Сенатори США закликали Байдена ввести санкції проти «Північного потоку–2»

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні

Сенатори США закликали президента країни Джо Байдена ввести анонсовані в січні санкції проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік–2». Про це йдеться в листі, який відправили Байдену в п’ятницю, 12 лютого, сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту», – йдеться у листі.

Обидва сенатори висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону «знехтувати санкціями, передбаченими законом». Своєю чергою представник Держдепартаменту США підкреслив, що запуск газопроводу став би «поганою угодою» для Європи.

На цьому тижні німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера Олафа Шольца, який він відправив в серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро в спорудженні в Німеччині терміналу для приймання американського скрапленого природного газу (СПГ) – в обмін на відмову США вводити санкції проти «Північного потоку–2».

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Критики в свою чергу вказують, що США, опираючись «Північному потоку–2», всього лише хочуть забезпечити експорт власного скрапленого газу в Європу за максимальною ціною.

Як повідомлялося раніше, Держдеп США допустив нові санкції проти «Північного потоку-2».

Читайте також: