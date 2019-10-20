Міністр соціальної політики назвала сім досягнень відомства



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Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська

Серед досягнень Мінсоцполітики - реформа прожиткового мінімуму та база для монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська назвала сім досягнень своєї команди за перші 50 днів роботи.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні виповнюється 50 днів роботи уряду технократів», - нагадала міністр. Соколовська повідомила, що практично зробило Мінсоцполітики за перші 50 днів роботи.

За її словами, міністерство виступило за ефективні підходи у боротьбі з бідністю, тому ініціювали реформу прожиткового мінімуму (ПМ), розробило, представило та погоджує відповідний законопроект.

«Суть полягає у тому, щоб відв’язати від ПМ нерелевантні форми виплат та допомог (яких сьогодні нараховується понад 150). Відв’язка не призведе до зменшення розміру існуючих виплат. При цьому вона дозволить адресно збільшити допомогу і допомагати тим, хто цього справді потребує, - оскільки «прив’язаними» до ПМ залишиться дві категорії: пенсії та допомога малозабезпеченим сім’ям», - пояснила міністр.

Вона додала, що Мінсоцполітики ініціювало монетизацію «Пакунку малюка» для жителів Донецької області.

«Це пілотний проєкт, який ми почали у зв’язку з тим, що від початку програми «бейбі-боксів» у вересні 2018 року Донеччина не отримала жодного пакунку малюка. Таким чином, уже найближчим часом 7200 породіль Донеччини можуть отримати грошовий еквівалент «бейбі-боксу», - написала Соколовська.

Також, за її даними, Мінсоцполітики планує цього року повністю покрити потреби осіб з інвалідністю у технічних засобах реабілітації (ТЗР).

«В ініційованих нами та схвалених урядом змінах до держбюджету на 2019 рік передбачається додатково 786 млн 950,5 тис. грн на відповідну програму (зараз на це передбачено 1 млрд 210 млн грн). Виділення цих коштів дозволить виготовити додатково близько 250 тис. виробів (в тому числі протезів, колясок, ортопедичного взуття та інших засобів) для осіб та дітей з інвалідністю», - повідомила міністр.

Крім того, за даними Соколовської, держава виплатить цьогорічну заборгованість перед постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи, для цього затверджено зміни до держбюджету на 2019 рік на суму 354,5 млн грн (зараз на це передбачено 1 млрд 980,9 млн грн).

Також Соколовська заявила, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, отримають житло.

«Кошти уже пішли в регіони, і тепер майже 1700 молодих українців зможуть отримати власну домівку по всій Україні. Питання стану купівлі/здійснення компенсації місцевими органами за житло на щоденному контролі», - запевнила міністр.

Разом з тим, за її даними, почали створювати Реєстр потерпілих (жертв) з питань запобігання торгівлі людьми та протидії домашньому насильству, що значно спростить життя постраждалим, яких в Україні близько 50 тис. осіб.

Також Мінсоцполітики підготувало базу для монетизації пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

«Найближчим часом планується розпочати відповідне нарахування, яке дозволить пільговикам самостійно розпоряджатися коштами з пільг (а також стимулюватиме їх до ефективного використання ресурсів, оскільки зекономлені кошти вони залишають собі)», - додала Соколовська.