До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН

Посол США при ООН перебуває з одноденним візитом у Києві

Лінда Томас-Грінфілд планує в рамках візиту зустрітися з лідерами українського уряду

Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула з візитом в Україну. Про це повідомив прессекретар представництва США при ООН Нейт Еванс.

«Посол США при ООН перебуває з одноденним візитом у Києві, де проведе низку зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії», – написав Еванс у Twitter.

Першою зупинкою під час візиту американської дипломатки став зерновий комплекс у Київській області.

Фото: Ashley Westerman

Як зазначили у посольстві США в Україні, Томас-Грінфілд зустрінеться з лідерами українського уряду. Вона спостерігатиме за зусиллями щодо документування та збереження свідчень звірств, здійснених російськими військами, і почує розповіді тих, хто вижив, із перших вуст.

Під час зустрічі сторони також обговорять глобальну кризу продовольчої безпеки, посилену вторгненням РФ, та продовження Чорноморської зернової ініціативи наступного року.

Також планується зустріч із гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у підготовці до зими вразливих груп населення, які постраждали від атак РФ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими.