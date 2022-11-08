Головна Країна Політика
search button user button menu button

До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН

Надія Клочко
glavcom.ua
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН
Посол США при ООН перебуває з одноденним візитом у Києві
фото: Nate Evans

Лінда Томас-Грінфілд планує в рамках візиту зустрітися з лідерами українського уряду

Постійний представник Сполучених Штатів при ООН Лінда Томас-Грінфілд прибула з візитом в Україну. Про це повідомив прессекретар представництва США при ООН Нейт Еванс.

«Посол США при ООН перебуває з одноденним візитом у Києві, де проведе низку зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії», – написав Еванс у Twitter.

До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН фото 1

Першою зупинкою під час візиту американської дипломатки став зерновий комплекс у Київській області.

До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН фото 2
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН фото 3
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН фото 4
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН фото 5

Фото: Ashley Westerman

Як зазначили у посольстві США в Україні, Томас-Грінфілд зустрінеться з лідерами українського уряду. Вона спостерігатиме за зусиллями щодо документування та збереження свідчень звірств, здійснених російськими військами, і почує розповіді тих, хто вижив, із перших вуст.

Під час зустрічі сторони також обговорять глобальну кризу продовольчої безпеки, посилену вторгненням РФ, та продовження Чорноморської зернової ініціативи наступного року.

Також планується зустріч із гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у підготовці до зими вразливих груп населення, які постраждали від атак РФ.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими

Читайте також: Коли Вашингтон визнає Росію спонсором тероризму. І як цьому заважає Ізраїль
Теги: США ООН Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держдеп заявив, що позиція США і України щодо переговорів із Росією збігається
Держдеп США висловив свою позицію щодо переговорів України із Росією
Сьогодні, 01:34
США хочуть, щоб Україна була присутня саміті G20
США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ
Сьогодні, 06:50
Росія в розпачі і панічно шукає союзників
Як запобігти постачанню зброї до Росії з Ірану: поради генерала США 
Сьогодні, 14:39

Політика

Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів
Секретар РНБО запропонував нову стратегію боротьби з ракетами окупантів
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН
До України прибула представниця Сполучених Штатів при ООН
Резніков потролив росіян бойовими комарами
Резніков потролив росіян бойовими комарами
Президент пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан
Президент пропонує Раді продовжити мобілізацію та воєнний стан
Переговори України з РФ: Ватикан запропонував свій варіант
Переговори України з РФ: Ватикан запропонував свій варіант
Саміт G20: стало відомо, в якому форматі братиме участь Зеленський
Саміт G20: стало відомо, в якому форматі братиме участь Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
99K
Переговори України та РФ: Макрон сказав, коли це має статися
68K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони
45K
Арестович спрогнозував, коли настане суттєвий перелом у війні
24K
Україна розпочала будівництво нової «Мрії»: 30% комплектуючих для літака вже зібрано
23K
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту