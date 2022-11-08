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США солідарні з позицією України щодо переговорів із Росією – Держдеп

Альона Боженко
glavcom.ua
США солідарні з позицією України щодо переговорів із Росією – Держдеп
Держдеп заявив, що позиція США і України щодо переговорів із Росією збігається
фото ілюстративне

На думку Держдепу, якщо РФ хоче діалогу, то повинна зупинити обстріли

Сполучені Штати підтримують позицію України в тому, що Росія проти мирних переговорів згідно з принципами Статуту ООН й міжнародного права і далі вдається до ескалації війни в Україні. Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

Посадовець зазначив, що американці вірять у встановлення миру так само як і українці.

«Встановлення миру, яке поважатиме принципи Статуту ООН щодо територіальної цілісності й суверенітету, яке забезпечило б здатність для України захищати своє майбутнє, відновлення та відбудову України, а також притягнення до відповідальності Росії за напад на Україну та вчинення воєнних злочинів», – вказав Прайс.

За словами речника Держдепу, якщо РФ хоче такого діалогу, то повинна зупинити обстріли та запуски ракет, припинити свої атаки та вбивства українських цивільних громадян і знищення інфраструктури.

«Але звісно ж, Кремль робить все навпаки – продовжує вдаватися до ескалації цієї війни замість того, аби продемонструвати сигнал, що він готовий і відкритий до переговорів», – додав посадовець.

Прайс також наголосив, що і США, і НАТО, і Європейський Союз продовжують дотримуватися принципу «Нічого про Україну без України».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Північноатлантичний альянс не відкидають можливості проведення мирних переговорів між Україною та Росією. Проте вони назвали одну умову таких перемовин – спочатку Україна повинна відвоювати Херсон.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови. 

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