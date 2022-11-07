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Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину

Юрій Лящук
glavcom.ua
Радник Байдена тісно спілкується з оточенням Путіна: названо причину
Білий дім публічно не визнав жодних контактів з Кремлем
фото з відкритих джерел

Підтримувати певний рівень контакту з Москвою є обов’язковим для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки

Головний радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван протягом останніх місяців вів конфіденційні розмови з головними помічниками президента Росії Володимира Путіна. Це було зробленого для того, щоб зменшити ризик ширшого конфлікту навколо України та застерегти Москву від використання ядерної чи іншої зброї масового знищення США. Про це пише The Washington Post.

Таку заяву зробили офіційні особи союзників. Чиновники заявили, що радник США з національної безпеки Джейк Салліван спілкувався з Юрієм Ушаковим, радником Путіна з питань зовнішньої політики. Салліван також розмовляв зі своїм прямим колегою в російському уряді Миколою Патрушевим, додали чиновники.

Метою спілкування був захисту від ризику ескалації та збереження каналів зв’язку відкритими, а не обговорення врегулювання війни в Україні, – повідомили чиновники.

Відповідаючи на запитання, чи брав участь Салліван у не розголошених розмовах з Ушаковим чи Патрушевим, речниця Ради національної безпеки Адрієн Вотсон сказала: «Люди стверджують багато речей» і відмовилася від подальших коментарів. Кремль не відповів на запит про коментар.

Білий дім публічно не визнав жодних дзвінків між Салліваном і будь-яким високопоставленим російським чиновником з березня, коли він розмовляв з Патрушевим.

Негласні дискусії відбулися в той момент, коли традиційні дипломатичні контакти між Вашингтоном і Москвою скоротилися, а Путін і його помічники натякнули, що вони можуть вдатися до використання ядерної зброї.

Попри підтримку України та каральні заходи проти Росії за вторгнення, Білий дім заявив, що підтримувати певний рівень контакту з Москвою є обов’язковим для досягнення певних взаємних інтересів національної безпеки.

Декілька офіційних осіб США заявили, що Салліван відомий в адміністрації тим, що наполягає на лінії зв’язку з Росією, хоча інші високопосадовці вважають, що переговори в нинішньому дипломатичному та військовому середовищі не будуть плідними.

Чиновники не назвали точних дат і кількості дзвінків і не сказали, чи були вони результативними.

Деякі колишні американські посадовці заявили, що для Білого дому було корисно підтримувати контакти з Кремлем, оскільки американсько-російські відносини перебувають на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни.

«Я вважаю, що завжди важливо, особливо для країн, які володіють ядерною зброєю, підтримувати відкриті канали зв’язку, щоб допомогти зрозуміти, що думає кожна сторона, і таким чином уникнути можливості випадкової конфронтації чи війни», – сказав Іво Даалдер, який обіймав посаду представника США, посла при НАТО під час адміністрації Обами. «Радники з питань національної безпеки є найближчим каналом до Овального кабінету, не залучаючи президента безпосередньо до цього каналу зв’язку», – додав він.

Раніше радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини.

Нагадаємо, радник Президента США Салліван відвідав Україну.

Також експрезидент Росії сформулював «священну мету» війни.

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Теги: росія путін США Джозеф Байден

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