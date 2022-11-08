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Як запобігти постачанню зброї до Росії з Ірану: поради генерала США 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Як запобігти постачанню зброї до Росії з Ірану: поради генерала США 
Росія в розпачі і панічно шукає союзників
фото: EPA/UPG

Світ повинен викрити, про що саме домовились у Кремлі з Тегераном 

Загарбникам країни-терористки Росії не вистачає високоточної зброї. Вони не можуть замінити ту, яку використовують, тому що санкції не дозволяють їм отримати частину необхідних компонентів. Тож заповнюють прогалину іранськими безпілотниками. Тож світ має запобігти постачанню. Про це сказав колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес в інтерв'ю «Радіо Свобода» і порадив, яким чином це можна зробити.

«Іранці не дурні. Очевидно, тут є якась співпраця. Тому я думаю, що є п’ять-шість речей, які ми, Захід, повинні зробити, щоб допомогти Україні в цій ситуації. По-перше, ми повинні викрити, про що саме домовились у Кремлі з Тегераном. Припускаю, що це якось пов’язано з тим, що Росія пропонує ядерну зброю чи ядерні можливості, чи ділиться знаннями, чи чимось подібним, щоб допомогти Ірану. Тож це треба викрити», – порадив Ходжес.

По-друге, треба допомогти Україні знайти способи протистояти різним безпілотникам і балістичним ракетам і негайно надати більше можливостей протиповітряної та протиракетної оборони, а також будь-які новітні можливості для збивання безпілотників.

«Ми повинні шукати способи перервати шляхи їх постачання. Як ці дрони потрапляють з Ірану в Росію чи в Крим? Я маю на увазі, що на цьому шляху повинні бути способи зупинити це. Якщо ми не можемо змусити Іран припинити виробляти, доставляти ці безпілотники до Росії, то, можливо, повинні відбуватися якісь вибухи на заводах, які не можна пояснити, автомобільні інциденти з людьми, які беруть участь у цьому процесі в Ірані. І, звісно, іранські техніки, які в Криму допомагають росіянам, вони теж мають стати вимираючим видом», – каже генерал США.

На думку екскомандувача Сухопутних сил США у Європі, Росія використовує свої ракети для атак на енергетичну інфраструктуру, а не на військові цілі, бо інших варіантів у них майже немає. Вони зазнають невдачі в усіх аспектах на полі бою та у Чорному морі. І тому роблять те, що вміють найкраще, а саме: вбивають невинних людей. Вони атакують енергомережу навмисно, щоб зробити українські міста менш придатними для життя з наближенням зими. І сподіваються вигнати мільйони українців до Європи. Тобто, іншими словами, використати біженців як зброю для їхніх цілей. Це посилило б тиск на європейські уряди, щоб ті тиснули на Україну, щоб вона пішла на переговори. 

Крім того, Ходжес спрогнозував, завдяки чому Україна звільнить Маріуполь та Крим.

Нагадаємо, американський генерал Бен Ходжес в інтерв'ю «Главкому» розповів, що ЗСУ звільнять окупований Крим до літа 2023 року. Україна відкине російські війська назад до позиції, яку вони займали до 23 лютого, до кінця року. А загалом перемога України полягатиме у повному відновленні суверенітету над власною територією і повернення одного мільйона українців, яких було викрадено та депортовано до Росії.

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Теги: росія санкції Свобода радіо військові переговори

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