Радник Байдена пояснив, чому контактує з Москвою

Радник президента США Джейк Салліван визнав, що веде переговори з РФ

Американська адміністрація підтримує контакти з Росією на високому рівні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном та Москвою залишаються відкритими. Про це він сказав у Нью-Йорку, коментуючи публікацію The Wall Street Journal.

«Американська адміністрація дійсно підтримує контакти з Росією на високому рівні, але не розкриватиме конкретні канали, щоб захистити їх», — заявив Салліван.

Він зазначив, що США контактують із РФ, щоб знизити ризики застосування ядерної зброї і донести можливі наслідки її застосування Москві.

За його словами, в інтересах США підтримувати контакт з Кремлем.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила у понеділок, що Сполучені Штати залишають за собою право вести переговори з Росією.

Нагадаємо, ЗМІ повідомили, що Салліван веде конфіденційні переговори з секретарем ради безпеки РФ Миколою Патрушевим та помічником президента Росії Юрієм Ушаковим, щоб запобігти ризику ядерної ескалації війни в Україні.

Раніше радник Байдена розповів, що слід зробити Росії, щоб Україна погодилася на перемовини.

Минулого тижня радник президента США Салліван відвідав Україну.

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