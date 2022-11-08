США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ
Білий Дім запевняє, що Байден не планує зустрічатися з Путіним на полях саміту
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, що США виступають за те, щоб Україна взяла участь у саміті G20, якщо на ній буде представлена Росія. Про це повідомляє портал Тeletrader.
Як зазначається, представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20.
Карін Жан-П'єр також зауважила, що президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що не планує зустрічатися з російським диктатором на полях саміту.
Зазначимо, сімнадцята зустріч глав держав «Групи двадцяти» (G20) та держав-партнерів відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Російський диктатор Володимир Путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.
Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).
При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.
Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією.
Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.
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