Головна Світ Політика
search button user button menu button

США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ

Альона Боженко
glavcom.ua
США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ
США хочуть, щоб Україна була присутня саміті G20
фото із відкритих джерел

Білий Дім запевняє, що Байден не планує зустрічатися з Путіним на полях саміту

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, що США виступають за те, щоб Україна взяла участь у саміті G20, якщо на ній буде представлена ​Росія. Про це повідомляє портал Тeletrader.

Як зазначається, представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20.

Карін Жан-П'єр також зауважила, що президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що не планує зустрічатися з російським диктатором на полях саміту.

Зазначимо, сімнадцята зустріч глав держав «Групи двадцяти» (G20) та держав-партнерів відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Російський диктатор Володимир Путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. 

Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.

 

Теги: саміт великої двадцятки Україна Туреччина саміт росія путін президент диктатор

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зернова угода буде центральною темою цьогорічного саміту G20
Путін використає зернові угоди для маніпуляцій на саміті G20 – Reuters
26 жовтня, 20:52
Україна готується до майбутнього саміту
Зеленський повідомив, чи братиме участь у саміті G20
3 листопада, 18:01
Присутність Путіна на G20 – це абсолютно неправильний сигнал
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
5 листопада, 22:29

Політика

Аналітики ISW розкрили, від кого залежний Путін
Аналітики ISW розкрили, від кого залежний Путін
США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ
США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ
Радник Байдена пояснив, чому контактує з Москвою
Радник Байдена пояснив, чому контактує з Москвою
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу
Сьогодні у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу
Пелосі пояснила, чи вплине напад на її чоловіка на політичну кар’єру
Пелосі пояснила, чи вплине напад на її чоловіка на політичну кар’єру
Глава Пентагону поговорив з міністром оборони Італії про Україну: що обговорювали
Глава Пентагону поговорив з міністром оборони Італії про Україну: що обговорювали

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
217K
Мер латвійського міста звинуватив Україну у нападі Росії: відповідь МЗС
131K
Переговори з Росією: Банкова зробила заяву
116K
Посол заявив про велику проблему для України з території Білорусі
89K
Переговори України з РФ: США і НАТО назвали важливу умову
47K
«Укртатнафта», «Мотор Січ», «АвтоКрАЗ» та інші підприємства переходять у власність держави
27K
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції, заборони

Новини

Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
Сьогодні, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
Вчора, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
Вчора, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
Вчора, 07:19
У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
5 листопада, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
5 листопада, 07:16

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту