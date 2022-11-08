США закликають Україну взяти участь у саміті G20, навіть якщо там буде РФ

Білий Дім запевняє, що Байден не планує зустрічатися з Путіним на полях саміту

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр, що США виступають за те, щоб Україна взяла участь у саміті G20, якщо на ній буде представлена ​Росія. Про це повідомляє портал Тeletrader.

Як зазначається, представниця Білого дому наголосила, що рішення про участь двох країн залежить від лідерів G20.

Карін Жан-П'єр також зауважила, що президент США Джо Байден дав чітко зрозуміти, що не планує зустрічатися з російським диктатором на полях саміту.

Зазначимо, сімнадцята зустріч глав держав «Групи двадцяти» (G20) та держав-партнерів відбудеться 15–16 листопада 2022 року в Індонезії, на острові Балі.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Російський диктатор Володимир Путін буде брати участь у саміті G20, то Україна не буде.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20).

При цьому у вересні Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20.

Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією.

Також Білий дім зробив офіційну заяву щодо участі Байдена у саміті G20.