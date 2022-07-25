До України прибули глава МЗС і міністр соціальних питань Німеччини

Для обох політиків – це перший візит до України

Сьогодні до України приїхали міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністр соціальних питань Губертус Гайль. Про це пише Der Spiegel.

Видання зазначає, що зранку, на початку свого візиту, міністри відвідали зруйноване рашистами місто Ірпінь. Для обох політиків – це перший візит до нашої країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після поїздки до Ірпеня у німецьких міністрів запланована зустріч з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, очільником цивільного захисту Сергієм Круком, віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович та мером Києва Віталієм Кличком.

Раніше повідомлялося, що Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він також відвідав Ірпінь та Гостомель.

Також президентка Молдови Майя Санду, яка перебувала з робочим візитом на Київщині, відвідала деокуповані Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

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