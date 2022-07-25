  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
  4. До України прибули глава МЗС і міністр соціальних питань Німеччини
рус
    Політика

    До України прибули глава МЗС і міністр соціальних питань Німеччини

    Міністри відвідали зруйноване рашистами місто Ірпінь - До України прибули глава МЗС і міністр соціальних питань Німеччини
    Міністри відвідали зруйноване рашистами місто Ірпінь
    фото: Christophe Gateau

    Для обох політиків – це перший візит до України

    Сьогодні до України приїхали міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та міністр соціальних питань Губертус Гайль. Про це пише Der Spiegel.

    Видання зазначає, що зранку, на початку свого візиту, міністри відвідали зруйноване рашистами місто Ірпінь. Для обох політиків – це перший візит до нашої країни після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

    Після поїздки до Ірпеня у німецьких міністрів запланована зустріч з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським, очільником цивільного захисту Сергієм Круком, віцепрем’єр-міністеркою – міністеркою економіки Юлією Свириденко, міністеркою соціальної політики Оксаною Жолнович та мером Києва Віталієм Кличком.

    Раніше повідомлялося, що Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він також відвідав Ірпінь та Гостомель.

    Також президентка Молдови Майя Санду, яка перебувала з робочим візитом на Київщині, відвідала деокуповані Бородянку, Бучу та Ірпінь.

    Нагадаємо, триває 152-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі та намагаються утримати позиції на Харківщині та Півдні України.

    Детальніше про ситуацію в регіонах станом на 25 липня читайте тут.

    Читайте також: Посол Володимир Толкач: «Російський» досвід України має бути повчальним для Сербії
    Теги: МЗС росія окупанти міністр війна Ірпінь Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    До України прибули глава МЗС і міністр соціальних питань Німеччини