Санду відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь (фото)

Глава Молдови приїхала з робочим візитом до Києва

Президентка Молдови Майя Санду, яка перебуває з робочим візитом на Київщині, відвідала деокуповані Бородянку, Бучу та Ірпінь. Відповідні фото опублікував голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

«На Київщину приїхала президентка Молдови Майя Санду. Вона відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь, аби на власні очі переконатися у наслідках російської окупації українських територій», – підписав фото Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Майя Санду без попереднього оголошення дати візиту приїхала до Києва.

Санду перебуває в Україні з робочим візитом. Одним із пунктів програми перебування молдавської президентки в Києві є зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським.

Інші лідери цієї країни, спікер парламенту Молдови Ігор Гросу та голова парламентської комісії з національної безпеки Ліліан Карп , відвідали Україну ще на початку травня.

Вони також на власні очі побачили наслідки перебування російських військ у Бучі.

Нагадаємо, що Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Він також відвідав Ірпінь та Гостомель.