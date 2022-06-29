Президент Індонезії відвідав Ірпінь (фото)

Джоко Відодо з дружиною побачив зруйнований рашистами Ірпінь і заявив, що такого більше не повинно бути

Джоко Відодо висловив сподівання, що жодне з українських міст більше не постраждає від окупантів

Президент Індонезії Джоко Відодо разом з із дружиною Іріаною, міністеркою закордонних справ Ретно Марсуді та секретарем Кабміну Праномо Анунгом приїхав до зруйнованого рашистами Ірпеня. Про це повідомляє пресслужба індонезійського лідера.

Під час візиту Відодо супроводжували очільники міської адміністрації Ірпеня, зокрема, мер Олександр Маркушин.

«Було дуже сумно побачити багато пошкоджених будинків та знищеної інфраструктури», – заявив президент Індонезії.

Після завершення поїздки по Ірпеню Джоко Відодо наголосив, що такі історії не повинні повторитися на українській землі. «Ми сподіваємося, що в Україні більше не буде міст, які постраждали внаслідок війни», – висловив сподівання індонезійський лідер.

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.



Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infrastruktur akibat perang.



Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Нагадаємо, що президент Індонезії з дружиною і делегацією учора, 28 червня, увечері виїхав до України з польського Перемишля.

Сьогодні зранку Джоко Відодо прибув до Києва, звідки відправився до Ірпеня. Надалі у програмі його візиту – відвідування ендокринного центру та зустріч із Володимиром Зеленським.

Додамо, що наприкінці квітня президент Індонезії, який 2022 року є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». У свою чергу Зеленський підтвердив, що Україна візьме участь в індонезійському саміті, та висловив сподівання, що той пройде без участі Росії.

До слова, влада Індонезії готова виділити $5 млн для відновлення медичної інфраструктури України, яка була зруйнована внаслідок бойових дій.

Крім того, за словами прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі, Джоко Відодо, який раніше запрошував на саміт «Великої двадцятки» і Володимира Путіна, виключив очну присутність російського диктатора цьому заході.