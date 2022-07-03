Прем’єр Австралії відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь (фото)

Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання воєнних злочинців

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез прибув в Україну з робочим візитом. Після прибуття він відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Албанез був вражений виглядом зруйнованих цивільних будинків, слідами мін, знищеного аеропорту «Антонова», повідомив Кулеба.

«Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут», – заявив Австралійський прем'єр.

Нагадаємо, уряд Австралії у п'ятницю, 1 липня, додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії «Національна медіагрупа». Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.

Також у рамках нової партії військової допомоги Австралія відправила в Україну перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів М113.