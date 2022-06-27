Американський сенатор відвідав Ірпінь та Гостомель (фото)

Ріш побував у Гостомелі та Ірпені, де на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії. Також делегація побувала у міжнародному аеропорту «Антонов», де російські військові зруйнували український літак «Мрія».

Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних жителів.

Додамо, що збитки від руйнувань в аеропорту Гостомеля оцінюються в 1 мільярд доларів.