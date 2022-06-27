Американський сенатор відвідав Ірпінь та Гостомель (фото)
Делегація побувала у міжнародному аеропорту «Антонов»
Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
Ріш побував у Гостомелі та Ірпені, де на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії. Також делегація побувала у міжнародному аеропорту «Антонов», де російські військові зруйнували український літак «Мрія».
Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних жителів.
Додамо, що збитки від руйнувань в аеропорту Гостомеля оцінюються в 1 мільярд доларів.