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    Політика

    Американський сенатор відвідав Ірпінь та Гостомель (фото)

    Джим Ріш на власні очі побачив деокуповану Київщину - Американський сенатор відвідав Ірпінь та Гостомель (фото)
    Джим Ріш на власні очі побачив деокуповану Київщину
    фото: Олексій Кулеба/Telegram

    Делегація побувала у міжнародному аеропорту «Антонов»

    Київську область з офіційним візитом відвідав сенатор, голова Республіканського крила Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джим Ріш. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

    Ріш побував у Гостомелі та Ірпені, де на власні очі побачив руйнування населених пунктів та наслідки злочинів російської армії. Також делегація побувала у міжнародному аеропорту «Антонов», де російські військові зруйнували український літак «Мрія».

    Нагадаємо, Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область були звільнені від російських загарбників на початку квітня. У визволених містах та селах зафіксовані масові вбивства загарбниками мирних жителів.

    Додамо, що збитки від руйнувань в аеропорту Гостомеля оцінюються в 1 мільярд доларів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Американський сенатор відвідав Ірпінь та Гостомель (фото)