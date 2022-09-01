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До України прибув глава МЗС Данії (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До України прибув глава МЗС Данії (відео)
Володимир Зеленський зустрівся з Еппе Кофодом
скрін з відео

Зеленський подякував Данії за збройну підтримку України

Сьогодні, 1 вересня, до Києва з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Данії Еппе Кофод. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

«Радий знову бачити в Києві міністра закордонних справ Данії Еппе Кофода. Цінуємо політичну, фінансову, збройну підтримку України з боку Данії в цей складний час. А також допомогу нашим людям, які залишили свої домівки через війну», – йдеться в повідомленні.

Президент також подякував за те, що Данія погодилася долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури на Миколаївщині. 

Раніше повідомлялося, що Данія збирається відрізати росіянам шлях до розкішного життя.

Нагадаємо, у День Незалежності України до Києва з робочим візитом приїжджав міністр закордонних справ Португалії Жоао Кравіньо. 

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Теги: Україна Данія війна

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