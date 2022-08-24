До Києва прибув глава МЗС Португалії

Кравіньо заявив, що для нього честь бути в країні, яку РФ прагнула і не змогла придушити

Португалія заявила про підтримку України

У День Незалежності України до Києва приїхав міністр закордонних справ Португалії Жоао Кравіньо. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«Для мене велика честь бути в Києві цього дня, коли відзначається 31-а річниця Незалежності України, яку Росія прагнула і не змогла придушити», – йдеться в повідомленні.

Міністр заявив про підтримку та співпрацю Португалії з Україною.

Раніше повідомлялося, що до Києва у День Незалежності України розом з євродепутатом Андрюсом Кубілюсом прибули учасники міжпарламентської мережі «Об'єднані для України».

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Росія, ймовірно, готує провокації ворога напередодні Дня Незалежності, який Україна відзначатиме 24 серпня. Також радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк попередив, що російські війська, імовірно, збільшать кількість обстрілів українських міст у переддень головного державного свята України – Дня Незалежності.

Міністерство внутрішніх справ закликало українців 23-25 серпня ховатися в укриття при кожній тривозі.

