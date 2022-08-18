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Данія збирається відрізати росіянам шлях до розкішного життя

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Данія збирається відрізати росіянам шлях до розкішного життя
Європа перестає пускати до себе росіян
фото з відкритих джерел

Країни Європи запроваджуються візовий бан для росіян

Данія збирається обмежити в’їзд туристів із Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ Йеппе Кофод в інтерв'ю TV2.

«Я вважаю дуже ганебним те, що російські туристи можуть засмагати і жити розкішним життям на півдні Європи, тоді як українські міста бомблять до невпізнаваності», – наголосив Кофод.

Нагадаємо, раніше Данія закликала усі країни ЄС розглянути питання заборони видачі віз росіянам. 

Із 18 серпня в Естонію громадянам РФ не можна буде в'їхати за шенгенською візою, виданою республікою.

Естонія вже не видає туристичні візи росіянам, однак теперішнє рішення означає, що в’їхати в країну не зможуть і громадяни Росії з чинними шенгенськими візами.

Ухвалене рішення передбачає винятки. В’їзд дозволять співробітникам дипломатичних представництв в Естонії та членам їхніх сімей, особам, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями, особам, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС, особам, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близьким родичам осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

Також влада Естонії планує заборонити в'їзд в країну для росіян з шенгенськими візами, які видали інші країни Євросоюзу. 

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Теги: ЄС росія війна візи Данія Україна

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