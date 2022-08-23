До Києва прибув президент Польщі Анджей Дуда

Дуда візьме участь у саміті Кримської платформи

Президент Польщі Анджей Дуда приїхав з робочим візитом до України. Він візьме участь у другому онлайн-саміті Кримської платформи, який відбудеться сьогодні, 23 серпня.

Його візит також передбачає зустріч із главою української держави Володимиром Зеленським.

Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки. Офіційно започаткована на установчому саміті в Києві 23 серпня 2021 року, Кримська платформа діє на постійній основі, зокрема в Києві працює її офіс. За словами віцепрем'єр-міністра Олексія Рєзнікова, Кримська платформа має стати колегіальним суб'єктом взаємодії з Росією щодо Криму.

Раніше повідомлялося, що Україна значно розширює формат Кримської платформи.

Другий саміт Кримської платформи відбудеться 23 серпня 2022 року в онлайн-форматі. За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, участь у саміті підтвердили близько 60 країн і міжнародних організацій, серед них майже 40 – на рівні президентів та прем’єр-міністрів.