До України приїхав президент Швейцарії
Президент Швейцарії востаннє приїжджав до України рік тому
До України сьогодні, 20 жовтня, прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.
«Знову в Україні, через рік після мого останнього візиту. Мета: отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни», – зазначив Кассіс у Twitter.
Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України.
Також відомо, що у серпні Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва Швейцарією українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.
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