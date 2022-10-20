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До України приїхав президент Швейцарії

Надія Клочко
glavcom.ua
До України приїхав президент Швейцарії
Мета візиту президента Швейцарії – дізнатися про військову та гуманітарну ситуацію в Україні
фото: Ігнаціо Кассіс/Twitter

Президент Швейцарії востаннє приїжджав до України рік тому

До України сьогодні, 20 жовтня, прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

«Знову в Україні, через рік після мого останнього візиту. Мета: отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни», – зазначив Кассіс у Twitter.

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Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України. 

Також відомо, що у серпні Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва Швейцарією українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин. 

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Теги: Швейцарія Україна

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