До України приїхав президент Швейцарії

Мета візиту президента Швейцарії – дізнатися про військову та гуманітарну ситуацію в Україні

Президент Швейцарії востаннє приїжджав до України рік тому

До України сьогодні, 20 жовтня, прибув президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

«Знову в Україні, через рік після мого останнього візиту. Мета: отримати уявлення про військову ситуацію, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відновлення країни», – зазначив Кассіс у Twitter.

Нагадаємо, влада Швейцарії схвалила внесення до списку санкцій більше 30 фізичних та юридичних осіб з РФ у зв'язку зі спробою незаконної анексії частини території України.

Також відомо, що у серпні Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва Швейцарією українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин.