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Посол Швейцарії: Не очікуйте, що ми постачатимемо зброю, наша підтримка інша

Надія Клочко
glavcom.ua
Посол Швейцарії: Не очікуйте, що ми постачатимемо зброю, наша підтримка інша
Посол Швейцарії запевнив, що його країна продовжить надавати Україні підтримку
фото: glavcom.ua

«Ми абсолютно засуджуємо агресію Росії проти України»

Швейцарія не надає Україні зброю та не приймає на лікування поранених українських військовослужбовців, оскільки це створило би проблему для країни з огляду на закон про нейтральний статус. Однак нейтралітет Швейцарії не означає її байдужість чи пасивність у питанні підтримки України, яка протистоїть російській агресії. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав посол Швейцарії в Україні Клод Вільд.

Дипломат зазначив, що Швейцарія засуджує агресію Росії проти України.

«Через те, що Росія виступає проти міжнародного гуманітарного права, свободи людини, суверенітету та територіальної цілісності, ми абсолютно засуджуємо агресію Росії проти України. Ми не можемо бути рівновіддаленими від агресора і жертви», – зазначив він.

Вільд також поясните позицію Швейцарії щодо рішення не надавати лікування пораненим українським солдатам.

«За запитом України Швейцарія негайно погодилася прийняти на лікування дітей та цивільних. Тривають відповідні уточнення та підготовка. Однак, що стосується солдат, власне лікування не було би проблемою, але той факт, що ми повинні були би дозволити їм повернутися на поле бою після цього, створив би проблему для Швейцарії з огляду на закон про нейтральний статус. Але наш нейтралітет не означає пасивності чи байдужості. Насправді ми не є нейтральними, коли йдеться про наші цінності», – сказав він.

Посол Швейцарії наголосив, що його країна готова допомогти, але «там, де може це зробити найкращим чином». Він зазначив, що Україні не варто очікувати, що Швейцарія надаватиме зброю, підтримка цієї країни полягає у інших аспектах.

«Ми не збройна держава. Але ми маємо великий потенціал і досвід у гуманітарній допомозі в Україні, як-от ремонт чи відновлення водопостачання в Сумах, Чернігові, організація доставки їжі, програми психічного здоров’я, підтримка малого та середнього бізнесу тощо. Використовуйте нас там, у чому ми найкращі. Не очікуйте від нас, що ми постачатимемо зброю, як це роблять Велика Британія чи США, наша підтримка інша, але це не означає, що ми підтримуємо вас менше», – пояснив дипломат.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Федеральний уряд Швейцарії відмовив у лікуванні поранених під час війни українців – як цивільних, так і військових. З таким проханням до країни звернулось НАТО.

Читайте також: Посол Клод Вільд – про швейцарський нейтралітет та унікальність біженців з України
Теги: росія Швейцарія війна війна в Україні

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