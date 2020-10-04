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    Політика

    Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь Кернеса

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    Свою кандидатуру на посаду голови Харківської міської ради Добкін зареєстрував 23 вересня - Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь Кернеса
    Свою кандидатуру на посаду голови Харківської міської ради Добкін зареєстрував 23 вересня

    Місцеві вибори в Україні призначено на 25 жовтня

    Ексдепутат Верховної Ради Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь Геннадія Кернеса. Про це Добкін написав на своєму каналі в Telegram.

    «Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він одужує і бере участь у виборах мера. На цьому мою місію виконано», – заявив Добкін.

    Свою кандидатуру на посаду голови Харківської міської ради Добкін зареєстрував 23 вересня. Сталося це в той самий день, коли на посаду мера Харкова висунули нинішнього главу міста і давнього друга Добкіна Геннадія Кернеса.

    У 2006-2010 роках Добкін був міським головою Харкова, а потім – у 2010-2014 роках – очолював Харківську облдержадміністрацію.

    Нагадаємо, у Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера.

    Як повідомлялося, Дубінський очолив список «Слуги народу» до Київоблради і веде з собою колег з «1+1».

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