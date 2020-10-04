Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь Кернеса
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Ексдепутат Верховної Ради Михайло Добкін зняв свою кандидатуру з виборів на посаду мера Харкова на користь Геннадія Кернеса. Про це Добкін написав на своєму каналі в Telegram.
«Сьогодні зняв свою кандидатуру з виборів на користь Геннадія Кернеса. Він одужує і бере участь у виборах мера. На цьому мою місію виконано», – заявив Добкін.
Свою кандидатуру на посаду голови Харківської міської ради Добкін зареєстрував 23 вересня. Сталося це в той самий день, коли на посаду мера Харкова висунули нинішнього главу міста і давнього друга Добкіна Геннадія Кернеса.
Нагадаємо, у Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера.
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