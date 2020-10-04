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    Дубінський очолив список «Слуги народу» до Київоблради і веде з собою колег з «1+1»

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    Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії &laquo;Слуга народу&raquo; - Дубінський очолив список «Слуги народу» до Київоблради і веде з собою колег з «1+1»
    Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії «Слуга народу»

    Загалом у списку «Слуги народу» до Київоблради – 84 кандидати

    Народний депутат та екстелевізійник «1+1» Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії «Слуга народу». Окрім нього, у списку багато працівників «1+1 Продакшн» та «1+1 Медіа».

    Цю інформацію оприлюднила на сайті Центральна виборча комісія.

    Також до партійного списку ввійшла низка працівників 1+1 Продакшн та 1+1 Медіа:

    • кореспондент Володимир Тимофійчук (4 номер);
    • журналіст Ігор Колтунов (9 номер);
    • продюсерка Альона Шерепа (14 номер);
    • редакторка Наталія Книга (17 номер);
    • випускова редакторка Марія Кисельова (19 номер);
    • адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа (44 номер).

    Загалом у списку Слуги народу до Київоблради – 84 кандидати.

    Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

    Нагадаємо, «Слуга народу» Дубінський обізвав міністра корупціонером.

    Як повідомлялося, під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації революції та її лідера Віталія Кличка. 

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