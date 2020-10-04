Дубінський очолив список «Слуги народу» до Київоблради і веде з собою колег з «1+1»
Загалом у списку «Слуги народу» до Київоблради – 84 кандидати
Народний депутат та екстелевізійник «1+1» Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії «Слуга народу». Окрім нього, у списку багато працівників «1+1 Продакшн» та «1+1 Медіа».
Цю інформацію оприлюднила на сайті Центральна виборча комісія.
Також до партійного списку ввійшла низка працівників 1+1 Продакшн та 1+1 Медіа:
- кореспондент Володимир Тимофійчук (4 номер);
- журналіст Ігор Колтунов (9 номер);
- продюсерка Альона Шерепа (14 номер);
- редакторка Наталія Книга (17 номер);
- випускова редакторка Марія Кисельова (19 номер);
- адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа (44 номер).
Загалом у списку Слуги народу до Київоблради – 84 кандидати.
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.
Нагадаємо, «Слуга народу» Дубінський обізвав міністра корупціонером.
Як повідомлялося, під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації революції та її лідера Віталія Кличка.