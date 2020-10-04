Дубінський очолив список «Слуги народу» до Київоблради і веде з собою колег з «1+1»



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Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії «Слуга народу»

Загалом у списку «Слуги народу» до Київоблради – 84 кандидати

Народний депутат та екстелевізійник «1+1» Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії «Слуга народу». Окрім нього, у списку багато працівників «1+1 Продакшн» та «1+1 Медіа».

Цю інформацію оприлюднила на сайті Центральна виборча комісія.

Також до партійного списку ввійшла низка працівників 1+1 Продакшн та 1+1 Медіа:

кореспондент Володимир Тимофійчук (4 номер);

журналіст Ігор Колтунов (9 номер);

продюсерка Альона Шерепа (14 номер);

редакторка Наталія Книга (17 номер);

випускова редакторка Марія Кисельова (19 номер);

адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа (44 номер).

Загалом у списку Слуги народу до Київоблради – 84 кандидати.

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, «Слуга народу» Дубінський обізвав міністра корупціонером.

Як повідомлялося, під час Євромайдану Олександр Дубінський виконував замовлення оточення Януковича з дискредитації революції та її лідера Віталія Кличка.

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