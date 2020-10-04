Мінські домовленості виконати неможливо, – Клімкін



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Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін Фото Радіо Свобода

«Мінські угоди – насправді ніякі не угоди, а домовленості» – ексміністр

З першого дня після підписання Мінських домовленостей було зрозуміло, що у разі, якщо документ читати буквально, виконати це неможливо.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін

«Мінські домовленості, якщо ви їх читаєте буквально, їх виконати неможливо. Це було зрозуміло з першого дня», – сказав ексміністр, коментуючи ситуацію зі скандальними заявами колишнього першого заступника глави української делегації ТКГ Вітольда Фокіна.

До цього Клімкін додав, що Мінські угоди – «насправді ніякі не угоди, а домовленості. Вони не мають ніякого статусу». Та наголосив, що він «був категорично проти цього положення (зобов’язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном – ред.), навіть згадки, що може бути зміна до української Конституції».

Коментуючи тему так званого «особливого статусу» для окупованих територій, Клімкін заявив, що «ці угоди ніколи не могли б бути виконані. Оскільки, щоб їх виконати, потрібно розписати послідовність і гарантії виконання різних заходів».

На його переконання, Мінські домовленості були необхідні, бо це було можливістю «зняти ескалацію навколо Дебальцевого і взагалі на фронті, оскільки Росія планувала не тільки ж Дебальцеве, а й подальшу масштабну ескалацію. Це була просто логіка деескалації. А потім це все дипломатично і політично відіграли», – сказав ексміністр.