У Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера



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До участі у виборах мера Харкова допустили усіх 15 кандидатів, які подали документи

Міська комісія зареєструвала усіх 15 кандидатів. Крім того, був зареєстрований діючий голова Харківської міської ради Геннадій Кернес. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член виборчої комісії.

Так, зареєстровані наступні кандидати:

Олександр Абрамичев, «Європейська солідарність»

Валерій Безлепкін, самовисуванець

Ірина Денисова, «За майбутнє»

Михайло Добкін, самовисуванець

Геннадій Кернес, «Блок Кернеса — Успішний Харків»

Олексій Кучер, «Слуга народу»

Сергій Кушнарьов, «Перемога Пальчевського»

Георгій Лаговський, «Удар»

Олександра Нарижна, «Голос»

Ігор Приходько, ВО «Батьківщина»

Наталія Пилипенко, самовисуванка

Микита Соловйов, «Демократична Сокира»

Ігор Черняк, «Блок Світличної «Разом»

Олександр Фельдман, «Опозиційна платформа — За життя»

Денис Ярославський, самовисуванець

Недоліків у пакетах документів кандидатів, які б заважали їх зареєструвати, члени комісії не знайшли.

«Було розглянуто та зареєстровано 15 кандидатів та близько 852, якщо не помиляюсь, кандидата у депутати. Зокрема, зареєстрований Кернес, його політична партія «Успішний Харків» подала документи про його реєстрацію», – сказали виданню.

Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

Як повідомлялося 21 вересня, у Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до міста.

Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.



