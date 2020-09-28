У Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера
За законом, до 5 жовтня кандидати ще можуть знятися з перегонів
До участі у виборах мера Харкова допустили усіх 15 кандидатів, які подали документи
Міська комісія зареєструвала усіх 15 кандидатів. Крім того, був зареєстрований діючий голова Харківської міської ради Геннадій Кернес. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член виборчої комісії.
Так, зареєстровані наступні кандидати:
- Олександр Абрамичев, «Європейська солідарність»
- Валерій Безлепкін, самовисуванець
- Ірина Денисова, «За майбутнє»
- Михайло Добкін, самовисуванець
- Геннадій Кернес, «Блок Кернеса — Успішний Харків»
- Олексій Кучер, «Слуга народу»
- Сергій Кушнарьов, «Перемога Пальчевського»
- Георгій Лаговський, «Удар»
- Олександра Нарижна, «Голос»
- Ігор Приходько, ВО «Батьківщина»
- Наталія Пилипенко, самовисуванка
- Микита Соловйов, «Демократична Сокира»
- Ігор Черняк, «Блок Світличної «Разом»
- Олександр Фельдман, «Опозиційна платформа — За життя»
- Денис Ярославський, самовисуванець
Недоліків у пакетах документів кандидатів, які б заважали їх зареєструвати, члени комісії не знайшли.
«Було розглянуто та зареєстровано 15 кандидатів та близько 852, якщо не помиляюсь, кандидата у депутати. Зокрема, зареєстрований Кернес, його політична партія «Успішний Харків» подала документи про його реєстрацію», – сказали виданню.
Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.
Як повідомлялося 21 вересня, у Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до міста.
Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.
16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.
У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.
18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».
До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.