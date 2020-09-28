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    У Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера

    • Розсилка
    <p>За законом, до 5 жовтня кандидати ще можуть знятися з перегонів</p> - У Харкові зареєстрували 15 кандидатів на посаду мера

    За законом, до 5 жовтня кандидати ще можуть знятися з перегонів

    24 Канал

    До участі у виборах мера Харкова допустили усіх 15 кандидатів, які подали документи

    Міська комісія зареєструвала усіх 15 кандидатів. Крім того, був зареєстрований діючий голова Харківської міської ради Геннадій Кернес. Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член виборчої комісії.

    Так, зареєстровані наступні кандидати:

    • Олександр Абрамичев, «Європейська солідарність»
    • Валерій Безлепкін, самовисуванець
    • Ірина Денисова, «За майбутнє»
    • Михайло Добкін, самовисуванець
    • Геннадій Кернес, «Блок Кернеса — Успішний Харків»
    • Олексій Кучер, «Слуга народу»
    • Сергій Кушнарьов, «Перемога Пальчевського»
    • Георгій Лаговський, «Удар»
    • Олександра Нарижна, «Голос»
    • Ігор Приходько, ВО «Батьківщина»
    • Наталія Пилипенко, самовисуванка
    • Микита Соловйов, «Демократична Сокира»
    • Ігор Черняк, «Блок Світличної «Разом»
    • Олександр Фельдман, «Опозиційна платформа — За життя»
    • Денис Ярославський, самовисуванець

    Недоліків у пакетах документів кандидатів, які б заважали їх зареєструвати, члени комісії не знайшли.

    «Було розглянуто та зареєстровано 15 кандидатів та близько 852, якщо не помиляюсь, кандидата у депутати. Зокрема, зареєстрований Кернес, його політична партія «Успішний Харків» подала документи про його реєстрацію», – сказали виданню.

    Нагадаємо, що Кернеса висунули в мери Харкова, поки він лікується в Німеччині.

    Як повідомлялося 21 вересня, у Харківській міськради повідомили, що стан мера міста Геннадія Кернеса не викликає у лікарів побоювань за його життя, і він може невдовзі повернутися до міста.

    Нагадаємо, Кернес перебуває з 10 вересня у лікарні з підтвердженим коронавірусом і запаленням легенів.

    16 вересня ввечері в аеропорту Харкова приземлився медичний борт із Нюрнберга, який мав перевезти Кернеса на лікування у ФРН.

    У ніч на 17 вересня Кернеса привезли на лікування до німецької клініки «Шаріте» в Берліні. Як повідомляв бізнесмен і друг мера Харкова Павло Фукс, стан Кернеса важкий.

    18 вересня повідомлялося, що Кернесу у Німеччині стало «набагато краще».

    До слова, Кернес оприлюднив видатки на лікування та переліт до німецької клініки.


    Харків Батьківщина Європейська солідарність Геннадій Кернес УДАР документи Михайло Добкін
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