Члени монобільшості на 100% довіряють Володимиру Зеленському, – Єрмак



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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак Скріншот з відео

«Депутати, які потім стали складовою монобільшості, вперше в українській історії були обрані на цілковито демократичних виборах» – керівник Офісу президента

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що фракція «Слуги народу» у Верховній Раді зберігає свою цілісність, а різні позиції депутатів під час голосувань свідчать про демократію та розвиток партії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави з посиланням на канал «Україна 24».

«Ми не були б демократичною державою, якби сьогодні з усіх питань всі голосували. Це ж не Комуністична партія СРСР. Але якщо ви подивитеся на найпринциповіші питання, то я вважаю, що сьогодні партія зберігає свою монолітність», – сказав Єрмак в ефірі каналу «Україна 24».

За його словами, людей у «Слузі народу» об’єднує те, що ця політична сила прийшла в парламент тому, що Президентом став Зеленський.

«Для цієї партії, для кожного її члена людиною-лідером є президент Зеленський. Вони й надалі на 100% довіряють цій людині. Це найголовніше. І він сьогодні є тією людиною і тим лідером, навколо якого існує монолітність цієї партії», – зауважив Єрмак.

«Є одна людина, якій повірила українська спільнота і якій повірили ці люди, які зібралися в партію «Слуга народу», що сформувала монобільшість», – додав він.

Керівник Офісу президента зазначив, що депутати, які потім стали складовою монобільшості, вперше в українській історії були обрані на цілковито демократичних виборах і без будь-яких фінансових зобов’язань. Він додав, що в український парламент прийшли зовсім нові люди, більшість з яких були професіоналами у своїй сфері.

«Це зовсім інша генерація українських політиків. Вважаю, що в більшості з них є дуже добрі шанси для того, щоб стати дійсно професійними політиками нової генерації», – сказав він.

Щодо різних заяв окремих депутатів, які позначаються на рівні рейтингів партії та президента, Єрмак зауважив: більшість нинішніх парламентаріїв ніколи не були у великій політиці й не завжди розуміють, що кожне сказане ними слово буде під пильною увагою. Тому сьогодні керівники фракції та партії ведуть роботу щодо комунікації.

«Ми працюємо не заради цифр і рейтингів. Найголовніше – це результат твоєї роботи. Подивімося на те, що вони зробили. А за рік вони зробили дуже багато. За рік саме ці депутати проголосували багато історичних законів, які вивчатимуться в історії нашої країни. Саме ці депутати сьогодні працюють над великим пакетом прогресивних законів, які, на мою думку, просунуть нашу країну дуже далеко вперед», – заявив керівник Офісу глави держави.

Нагадаємо, Єрмак пояснив, навіщо Фокіна запрошували до Тристоронньої контактної групи.

Як повідомлялося, голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна має план мирного врегулювання ситуації на Донбасі й фінальним етапом цього плану є місцеві вибори.

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