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Доведеться пробачити Росію. Глава МЗС Словаччини зробив дивну заяву про війну в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Доведеться пробачити Росію. Глава МЗС Словаччини зробив дивну заяву про війну в Україні
Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує»
фото з відкритих джерел

Юрай Бланар є представником уряду прем’єра Роберта Фіцо, відомого своєю проросійською риторикою

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що розв’язання війни в Україні неможливе без діалогу з Росією і закликав до пошуку шляхів співпраці з Москвою. Як інформує «Главком», про це він сказав в ефірі словацького телебачення STVR.

Бланар зазначив, що, на його думку, «військового вирішення конфлікту між Україною та Росією не існує», і наголосив на потребі повертатися до дипломатичних підходів та принципів міжнародного права.

«Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією», – сказав глава МЗС Словаччини.

Він також додав, що західні країни мають знайти спосіб співпраці з Росією, і «може, навіть пробачити все, що сталося».

Юрай Бланар є представником уряду прем’єра Роберта Фіцо, відомого своєю проросійською риторикою. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну словацька влада залишається однією з небагатьох у Європі, хто публічно підтримує політичні контакти з Москвою.

Раніше проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Мовляв, той його «ненавидить». 

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. 

За словами глави МЗС Угорщини це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Пізніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо отримає від Брюсселя відповідні гарантії.

До слова, держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.

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Теги: війна Україна росія Роберт Фіцо Словаччина

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