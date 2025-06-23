Головна Світ Політика
search button user button menu button

Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
ЄС у 18-му пакеті санкцій планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків
фото з відкритих джерел

Угорщина не буде сприяти жодній новій фінансовій підтримці України

Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook, передає «Главком».

«Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета», – сказав Сійярто на брифінгу.

За словами глави МЗС Угорщини це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Сійярто наголосив, що Угорщина не може ветувати план Єврокомісії, бо для його ухвалення достатньо кваліфікованої більшості, тому вона вирішила ветувати санкції.

Крім того, угорський міністр також поскаржився на «все більш жорсткі проукраїнські воєнні настрої» серед європейських міністрів закордонних справ. За його словами, тільки цього року ЄС надав Україні підтримку на суму 10 трлн форинтів (близько 25 млрд євро), але «сьогодні пролунало, що цього недостатньо».

«Ми не дозволимо відправляти гроші угорців в Україну. Ми не готові сприяти жодній новій фінансовій підтримці, жодним новим постачанням зброї, жодним новим військовим операціям», – наголосив Сійярто.

Він сказав, що Угорщина продовжуватиме відстоювати свої національні інтереси незалежно від тиску з боку Брюсселя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару просити відкладення голосування щодо нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Фіцо наполягає, щоб питання російського газу було вирішено до того, як ЄС розглядатиме подальші обмежувальні заходи. 

Читайте також:

Теги: росія санкції Словаччина Угорщина Україна Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У логіці Трампа присутній дуже важливий для нього фактор, що він з Путіним опинився в одному човні через вигадані речі, яких не було
Що зламає нерішучість Трампа?
28 травня, 10:06
Законопроєкт зазнає численних змін під час розгляду в Конгресі або ще на стадії обговорень із командою Трампа
Законопроєкт Грема щодо нових санкцій проти РФ суттєво зміниться – Politico
8 червня, 02:42
Фіцо: Якщо санкції можуть нашкодити Словаччині, я за них ніколи не проголосую
Фіцо заявив, що заблокує санкції проти РФ, якщо вони шкодитимуть інтересам Словаччини
9 червня, 01:26
Дмітрієв каже, що фон дер Ляєн помилилась у підрахунках бюджету Росії
Представник Путіна дорікнув президентці Єврокомісії за «математичні помилки» в бюджеті Росії
11 червня, 00:21
Фіцо: Словаччина не має причин страждати через Україну
Словаччина шантажує ЄС через російський газ? Фіцо просить відкласти санкції
15 червня, 13:55
Як зазначив глава України, за час візиту до Канади вдалося досягти «конкретних рішень»
Зеленський підбив підсумки саміту G7: посилення військової допомоги, нові транші та санкції
18 червня, 08:22
Зеленський: Незабаром будуть наступні санкційні рішення
Зеленський ввів санкції проти бізнесів на окупованих територіях України
Вчора, 14:26
Путін ніколи не погодиться на мирну угоду та завжди хотітиме більшого
Американський дипломат «протверезив» українців: Путін ніколи не погодиться на мирну угоду
14 червня, 21:15
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) запровадила санкції проти бізнесмена Ігоря Коломойського
Коломойський хотів обʼєднати справи про оскарження санкцій РНБО з Порошенком: рішення суду
19 червня, 19:27

Політика

Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану
Путін натякнув, що РФ допомагатиме Ірану
Іранський «кронпринц» у вигнанні закликав до повалення режиму Хаменеї
Іранський «кронпринц» у вигнанні закликав до повалення режиму Хаменеї
Глава парламенту Ірану розповів, яку стратегічну помилку зробив «божевільний» Трамп
Глава парламенту Ірану розповів, яку стратегічну помилку зробив «божевільний» Трамп
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії
Витрати на оборону зростуть? Країни НАТО ухвалили рішення
Витрати на оборону зростуть? Країни НАТО ухвалили рішення
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 червня 2025
46K
«Гру ще не закінчено»: головний помічник верховного лідера Ірану зробив заяву
31K
Івана Купала в 2025 році: дата, традиції, що не можна робити
31K
Сухопутні війська розкрили деталі удару РФ по полігону ЗСУ
12K
Новий генпрокурор розповів про квартиру, дружину та чому не став директором НАБУ

Новини

ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
Вчора, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
16 червня, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua