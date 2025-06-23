Дві країни заблокували 18-й пакет санкцій проти Росії

ЄС у 18-му пакеті санкцій планує запровадити додаткові заборони на трансакції для близько двох десятків банків

Угорщина не буде сприяти жодній новій фінансовій підтримці України

Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у Facebook, передає «Главком».

«Ми зі Словаччиною сьогодні завадили ухваленню санкційного пакета», – сказав Сійярто на брифінгу.

За словами глави МЗС Угорщини це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Сійярто наголосив, що Угорщина не може ветувати план Єврокомісії, бо для його ухвалення достатньо кваліфікованої більшості, тому вона вирішила ветувати санкції.

Крім того, угорський міністр також поскаржився на «все більш жорсткі проукраїнські воєнні настрої» серед європейських міністрів закордонних справ. За його словами, тільки цього року ЄС надав Україні підтримку на суму 10 трлн форинтів (близько 25 млрд євро), але «сьогодні пролунало, що цього недостатньо».

«Ми не дозволимо відправляти гроші угорців в Україну. Ми не готові сприяти жодній новій фінансовій підтримці, жодним новим постачанням зброї, жодним новим військовим операціям», – наголосив Сійярто.

Він сказав, що Угорщина продовжуватиме відстоювати свої національні інтереси незалежно від тиску з боку Брюсселя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару просити відкладення голосування щодо нового пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Фіцо наполягає, щоб питання російського газу було вирішено до того, як ЄС розглядатиме подальші обмежувальні заходи.