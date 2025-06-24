Словаччина пояснила, за якої умови підтримає нові санкції ЄС проти Росії

Братислава вимагає в ЄС енергетичних гарантій та компенсації можливих збитків на €20 млрд

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо отримає від Брюсселя відповідні гарантії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Як зазначив міністр, словацький уряд оцінює кожен пакет санкцій з огляду на те, чи може він завдати шкоди національній економіці. «Переговори ще тривають. Але, виходячи з того, що було обговорено досі, очевидно, що пакет не матиме негативного впливу на економіку Словаччини, і ми готові його підтримати», – заявив він.

Водночас політик наголосив, що Словаччина вимагатиме гарантій і підтримки з боку Європейського Союзу для пом’якшення наслідків можливого припинення постачання російських енергоресурсів. «Існують також арбітражні ризики, які вплинуть на Словацьку Республіку – можливо, на суму до €20 млрд. Тому ми вимагаємо гарантій щодо того, як будуть усунені ці негативні наслідки», – каже міністр.

Бланар наголосив, що для Словаччини політично важливо, щоб обговорення пакета санкцій було перенесено до Європейської ради і пов'язано з пропозицією RePowerEU. За його словами, він і прем’єр-міністр Роберт Фіцо мають намір зустрітися з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредериксен, країна якої головуватиме під час обговорення RePowerEU.

REPowerEU – це пропозиція Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське вторгнення в Україну у 2022 році.

Раніше «Главком» повідомляв, що Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Також «Главком» інформував, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару просити відкладення голосування щодо нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Фіцо наполягає, щоб питання російського газу було вирішено до того, як ЄС розглядатиме подальші обмежувальні заходи.