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Словаччина просить ЄС відкласти 18-й пакет санкцій проти Росії

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Словаччина просить ЄС відкласти 18-й пакет санкцій проти Росії
Словаччина виступила за відтермінування санкцій ЄС проти Росії
фото: depositphotos.com

Причиною є побоювання негативних наслідків для економіки Словаччини

Словаччина попросила відкласти ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії під час засідання послів Євросоюзу 27 червня. Це підтвердило Міністерство закордонних справ Словаччини «Суспільному», передає «Главком».

Зазначається, що причиною стала необхідність знайти задовільне рішення щодо негативних наслідків для Словаччини від запропонованого законодавства RePowerEU.

За даними МЗС Словаччини, прем'єр-міністр Роберт Фіцо поінформував колег про позицію країни під час засідання Європейської Ради, яке пройшло 26 червня у Брюсселі.

Відомо, що REPowerEU – це пропозиція Європейської комісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське вторгнення в Україну у 2022 році.

«Главком» інформував, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо доручив міністру закордонних справ Юраю Бланару просити відкладення голосування щодо нового пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії. Фіцо наполягає, щоб питання російського газу було вирішено до того, як ЄС розглядатиме подальші обмежувальні заходи.

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували. 

За словами глави МЗС Угорщини це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Пізніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо отримає від Брюсселя відповідні гарантії.

До слова, держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.

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Теги: Словаччина Європейський союз росія санкції

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