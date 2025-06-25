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Держсекретар США пояснив, чому Трамп затягує з санкціями проти Росії

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Держсекретар США пояснив, чому Трамп затягує з санкціями проти Росії
Рубіо підкреслив, що Трамп «знатиме правильний час і місце»
фото: facebook/MarcoRubio

Держсекретар США пояснив затримку санкцій проти Росії: Трамп зберігає «вікно» для переговорів щодо України

Держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною. Ця заява прозвучала у середу, 25 червня, на полях саміту НАТО, де президент України Володимир Зеленський та інші європейські лідери сподівалися переконати Трампа запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Марко Рубіо пояснив логіку адміністрації: «Якщо ми зробимо те, чого всі тут хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями, ми, ймовірно, втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню, і хто тоді з ними розмовлятиме?»

Рубіо підкреслив, що Трамп «знатиме правильний час і місце» для нових економічних заходів. За його словами, адміністрація співпрацює з Конгресом, аби забезпечити президенту належну гнучкість у цьому питанні. Проте держсекретар додав, що як тільки нові санкції будуть запроваджені, це, ймовірно, означатиме закриття вікна для переговорів з Росією. «Якщо він це зробить, ви майже визнаєте, що це питання не буде обговорено найближчим часом», – зазначив Рубіо.

Попри те, що переговори з Росією наразі зайшли в глухий кут, Рубіо підтвердив, що США продовжуватимуть шукати можливості для діалогу. «Ми продовжуватимемо співпрацювати, – сказав він. – У тому сенсі, що якщо у нас буде можливість щось змінити та залучити їх до переговорів, ми нею скористаємося».

Держсекретар також висловив думку, що Москва наразі вважає, що може досягти своїх територіальних цілей на полі бою. Проте Вашингтон не погоджується з такою оцінкою. «Наше відчуття полягає в тому, що росіяни спробують досягти на полі бою того, чого вони вимагали за столом переговорів, а саме [збереження] певними територіями своїх адміністративних ліній тощо, – сказав він. – Ми вважаємо, що їм буде набагато важче цього досягти, ніж вони думають».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що сьогодні, 25 червня, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО.

Як відомо, у нідерландському місті Гаага проходить саміт НАТО. Президент Зеленський вже прибув на саміт.

До слова, лідери НАТО готуються до можливого переосмислення президентом США Дональдом Трампом пʼятої статті Північноатлантичного договору, що гарантує взаємну оборону союзників. За словами трьох європейських чиновників, коментарі Трампа викликали занепокоєння і можуть ускладнити саміт НАТО в Гаазі, де очікується підтвердження відданості США трансатлантичним зобов’язанням.

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Теги: росія США санкції Дональд Трамп Марко Рубіо

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