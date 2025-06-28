Фіцо вигадав дивну причину, щоб не їхати в Україну

Словацький прем’єр заявив, що не бачить сенсу зустрічатися з Зеленським

Проросійський прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо знайшов виправдання, чому він відмовляється відвідувати Україну. Він звинуватив у цьому президента України Володимира Зеленського. Мовляв, той його «ненавидить». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на словацьке видання Aktuality.

«Моя зустріч із президентом Зеленським не має жодного сенсу, бо він мене ненавидить. Я не бачу жодної причини зустрічатися з президентом України», – заявив прем'єр Словаччини.

Фіцо додав, що вважає за краще зустрічатися з зі своїм українським колегою, прем'єром Денисом Шмигалем. Щодо ж зацікавленості України у візиті словацького президента Петера Пеллегріні, Фіцо додав, що це фактично буде символічний візит – у Словаччині президент не має можливості укладати будь-які домовленості.

При цьому словацький прем'єр несподівано підтримав вступ України до Європейського Союзу. На його думку, це вихід для України з поточної «важкої ситуації».

«Членство України в ЄС приносить Словаччині більше переваг, ніж недоліків», – додав він.

Нагадаємо, Європейський Союз не може запровадити проти РФ 18-й пакет санкцій, оскільки Угорщина та Словаччина спільно його заблокували.

За словами глави МЗС Угорщини це було зроблено у відповідь на план Єврокомісії з відмови від російських енергоносіїв. В Угорщині вважають, що заборона купувати дешеві російські газ та нафту суперечить попереднім домовленостям.

Пізніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що країна готова підтримати 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо отримає від Брюсселя відповідні гарантії.

До слова, держаний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент Дональд Трамп наразі не підтримає прохання європейських лідерів посилити санкції проти Росії, мотивуючи це бажанням зберегти простір для переговорів щодо мирної угоди з Україною.