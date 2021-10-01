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    Довибори у Раду: ЦВК заявила про навалу «двійників»

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    ЦВК зареєструвала ще 13 кандидатів на довиборах у Раду&nbsp; - Довибори у Раду: ЦВК заявила про навалу «двійників»
    ЦВК зареєструвала ще 13 кандидатів на довиборах у Раду 
    фото: Уніан

    У Центрвиборчкомі повідомили, що в округах реєструються особи, які мають однакові прізвища з кандидатами, яких комісія зареєструвала раніше

    Центральна виборча комісія зареєструвала ще 13 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

    Зокрема, ЦВК зареєструвала кандидатами у народні депутати на виборах в окрузі № 184 самовисуванців Дмитра В'ячеславовича Васильєва, Сергія Андрійовича Козира, Андрія Анатолійовича Колихаєва, Геннадія Борисовича Лагуту, Геннадія Васильовича Лагуту, а також висунутого партією Блок опозиційних сил Олександра Євгеновича Пономарьова.

    В окрузі № 197 – зареєстровано самовисуванців Юлію Валеріївну Гершун, Владислава Володимировича Голуба, В'ячеслава Володимировича Голуба, Івана Володимировича Степанця, висуванців від партій «Християнський рух» – Тамару Петрівну Звягінцеву, «Могутня Україна» – Владислава Володимировича Пильника, Партії Антона Яценюка – Сергія Анатолійовича Чередніченка.

    «Звертаю увагу, що і в 197-му, і в 184-му округах реєструються кандидати, які мають співзвучні прізвища, а вірніше – однакові прізвища з кандидатами, яких ми зареєстрували вже раніше», – зазначив у процесі розгляду питання член ЦВК Сергій Постівий.

    Він повідомив, що вже направив матеріали щодо раніше зареєстрованих кандидатів з однаковими прізвищами й іменами для перевірки компетентними органами, та запевнив, що зробить це знову.

    Водночас Постівий підкреслив, що ЦВК не має компетенції давати оцінку, чи є подання документів для реєстрації кандидатами в народні депутати від осіб з однаковими прізвищами виборчою технологією чи ні.

    Раніше ЦВК зареєструвала 32 кандидатів у народні депутати на виборах в обох округах.

    Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

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    Теги: ЦВК Верховна Рада вибори депутат Херсонщина Україна Черкащина парламент
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    Довибори у Раду: ЦВК заявила про навалу «двійників»