Довибори у Раду: ЦВК заявила про навалу «двійників»

ЦВК зареєструвала ще 13 кандидатів на довиборах у Раду

У Центрвиборчкомі повідомили, що в округах реєструються особи, які мають однакові прізвища з кандидатами, яких комісія зареєструвала раніше

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 13 кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

Зокрема, ЦВК зареєструвала кандидатами у народні депутати на виборах в окрузі № 184 самовисуванців Дмитра В'ячеславовича Васильєва, Сергія Андрійовича Козира, Андрія Анатолійовича Колихаєва, Геннадія Борисовича Лагуту, Геннадія Васильовича Лагуту, а також висунутого партією Блок опозиційних сил Олександра Євгеновича Пономарьова.

В окрузі № 197 – зареєстровано самовисуванців Юлію Валеріївну Гершун, Владислава Володимировича Голуба, В'ячеслава Володимировича Голуба, Івана Володимировича Степанця, висуванців від партій «Християнський рух» – Тамару Петрівну Звягінцеву, «Могутня Україна» – Владислава Володимировича Пильника, Партії Антона Яценюка – Сергія Анатолійовича Чередніченка.

«Звертаю увагу, що і в 197-му, і в 184-му округах реєструються кандидати, які мають співзвучні прізвища, а вірніше – однакові прізвища з кандидатами, яких ми зареєстрували вже раніше», – зазначив у процесі розгляду питання член ЦВК Сергій Постівий.

Він повідомив, що вже направив матеріали щодо раніше зареєстрованих кандидатів з однаковими прізвищами й іменами для перевірки компетентними органами, та запевнив, що зробить це знову.

Водночас Постівий підкреслив, що ЦВК не має компетенції давати оцінку, чи є подання документів для реєстрації кандидатами в народні депутати від осіб з однаковими прізвищами виборчою технологією чи ні.

Раніше ЦВК зареєструвала 32 кандидатів у народні депутати на виборах в обох округах.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія призначила на 31 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Читайте також: