Як окупанти в ОРДЛО фальсифікували вибори до Держдуми: дані СБУ

Окупанти планували отримати понад пів мільйона голосів від мешканців Донбасу, проте не отримали й половини від бажаного

Служба безпеки України зафіксувала масштабні фальсифікації на виборах до Державної думи Російської Федерації, які відбулися у вересні 2021 року на території окупованих РФ Донецької та Луганської областей. Про це повідомив пресцентр СБУ.

За наявними даними, мешканці тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей фактично проігнорували голосування. Проте російські куратори «намалювали» в ОРДЛО високу явку і підтримку провладної партії «Единая Россия».

Співробітники спецслужби встановили, що автобуси, які возили так званих «виборців» з ОРДЛО на територію Росії, курсували напівпорожніми. При цьому за документами у них було 100% завантаження місць. Така псевдомасова явка активно висвітлювалась проросійськими пропагандистами, які створювали «потрібну» картину у ЗМІ.

За наявною інформацією СБУ, більшість махінацій відбулися через електронне голосування. Зокрема, організатори збирали персональні дані «залежних бюджетників» та вводили їхні дані у систему без особистої участі «виборців».

«Попри маніпуляції окупаційної влади, їм вдалося забезпечити «явку» лише у приблизно 200 тисяч мешканців тимчасово окупованих територій України. І це при тому, що, за даними СБУ, агресори планували отримати понад пів мільйона голосів», – йдеться у повідомленні.

За оперативною інформацією, після завершення голосування масова паспортизація мешканців ОРДЛО була згорнута.

«Незаконні дії проросійських функціонерів документуються у межах раніше відкритих кримінальних проваджень. Отримані матеріали буде передано до відповідних міжнародних інстанцій», – сказано у повідомленні.

Як відзначили в СБУ, у «наспіх» виданих паспортах стоїть код неіснуючого підрозділу Міграційної служби Ростовської області, а прописка у такому документі також не вказується, і тому видані документи не дають права на соціальні та пенсійні виплати від країни-агресора.

Нагадаємо, жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

МЗС України висловило протест та осуд через зухвалі дії держави-агресорки. Київ вимагає розширити санкції проти Москви.

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