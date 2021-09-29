Вибори в Харкові. ОПЗЖ визначилася з кандидатом, якого підтримає

В ОПЗЖ закликали всіх своїх членів підтримати Михайла Добкіна на виборах мера Харкова

В ОПЗЖ наголосили, що Добкіна пов'язувала багаторічна дружба з покійним мером Харкова Кернесом

На позачергових виборах харківського міського голови «Опозиційна платформа – За життя» підтримає Михайла Добкіна. Відповідне рішення було прийнято Стратегічною радою партії.

ОПЗЖ вважає, що Михайло Добкін пов'язаний з Харковом роками життя та результативною діяльністю для його розвитку.

«Важливий і той факт, що Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба й успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера – став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали та реалізовували план розвитку Харкова», – зазначає пресслужба ОПЗЖ

У партії також закликали всіх своїх членів підтримати Михайла Добкіна на виборах мера Харкова.

«Рішення про висунення альтернативних кандидатів у мери Харкова, активність на користь інших кандидатів, є прямим порушенням партійної дисципліни, і винні в цьому будуть виключені з партії та позбавлені депутатських мандатів», – наголосили в ОПЗЖ.

Як відомо, 11 вересня стартувала кампанія з виборів харківського міського голови.

Самі вибори пройдуть 31 жовтня.

Список кандидатів, які беруть участь у виборах мера Харкова, має бути оприлюднений до 8 жовтня.

Нагадаємо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня 2020 року в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.

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