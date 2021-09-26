Довибори у Верховну Раду: поліція завела справу на «двійника» «слуги народу»

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права

Поліція Черкащини розпочала розслідування у зв’язку з реєстрацією «двійника» кандидата у народні депутати на 197 окрузі. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права. Про це повідомили в обласній поліції.

Справу відкрили після отримання заяви від іншого кандидата у нардепи, який повідомив, що ЦВК зареєструвала його повного тезку. Заявник зазначив, що зареєстрований Центрвиборчкомом чоловік змінив свої анкетні дані за тиждень до подачі документів, чим перешкоджає йому балотуватися на рівних засадах, вводячи в оману виборців.

Слідчі Золотоніського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 3 статті 157 («Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії референдуму чи діяльності офіційного спостерігача») Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

На окрузі 197 від «Слуги народу» на довиборах до Верховної Ради балотується мер Золотоноші Віталій Войцехівський.

До слова, ЦВК зареєструвала колишнього політв’язня Кремля кандидатом у нардепи.

Перед цим ЦВК вже зареєструвала кандидатами у нардепи по округу №197 висуванця «Свободи» Андрія Іллєнка, Української галицької партії – Богдана Панкевича, «Влади народу» – Антона Подчапка, від «Слуги народу» – Віталія Войцехівського, від «Народовладдя» – Сергія Василенка та від політсили «Нові обличчя» – Наталію Степушенко.

Що стосується 184-го округу, то там вже кандидатами у нардепи зареєстровані кандидати від партій «Національна платформа» – Катерина Одарченко, «Нові обличчя» – Андрій Помазан та «Народовладдя» – Ігор Токовенко.

Як відомо, 1 вересня у Херсонській та Черкаській областях почався виборчий процес. У цих округах 31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради.

Вибори 31 жовтня 2021 року будуть проводитися у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка.

Скічко склав мандат, оскільки ще 29 січня президент Володимир Зеленський призначив його головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Натомість Колихаєв пішов з Ради за власним бажанням, тому що 15 листопада 2020 року його було обрано мером Херсону.