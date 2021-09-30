Разумков проти другого терміну Зеленського

Дмитро Разумков нагадав, що у виборчій програмі Володимира Зеленського було написано про один термін

Спікер парламенту вважає, що президенти мають приходити на один термін

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що президент Володимир Зеленський не повинен йти на другий термін. Він пояснив журналістам, чому, на його думку, Зеленський має обмежитися одним терміном президенства.

Під час брифінгу Разумков нагадав, що позиція про один термін була закріплена в програмі, з якою Зеленський йшов на вибори в 2019 році.

«Я вважаю, що потрібно виконувати обіцянки, яке ти даєш... Якщо ви говорите про мою особисту позицію, я взагалі вважаю, що президент повинен іти на один термін. Тому що якщо ні, то з середини терміну всі колеги, які були, – можете подивитися історію нашої держави, – починали займатися підготовкою до другого [терміну], а це дуже часто погано впливає на реалізацію тих обіцянок, які закладаються в програмі до першого терміну», – сказав голова парламенту.

Зеленський, який у перший рік свого президентства підтверджував тезу виборчої програми про один термін, останнім часом ухильно відповідає на запитання про можливість балотуватися вдруге.

У травні 2021 року глава держави заявив, що його рішення щодо балотування на другий термін збігатиметься з бажанням суспільства. «Моє бажання піти на другий термін, я думаю, буде повністю співпадати з бажанням суспільства. Я думаю, це буде дуже залежати від тих речей, чи від того відсотка речей, які я пообіцяв і зробив, чи не зробив. Подивимось, як буде, як станеться», – розповів президент.

Нещодавно в інтерв’ю «Главкому» радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що питання балотування Зеленського на другий термін залежить від того, як виборці оцінять його фундаментальні ініціативи щодо реформування соціально-політичних відносин.

Згідно з даними соціологів, президент Зеленський є безумовним лідером електоральних симпатій українців. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, більшість українців знову б проголосували б за чинного главу держави.

У той же час за даними свіжого парламентського рейтингу, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали би партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14,1%. За проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» – 10,6%.

Тим часом 30 вересня стало відомо, що «Слуги народу» запускають процедуру відкликання Разумкова. Керівник фракції «Слуга народу» Давід Арахамія направив ще одне звернення на ім’я спікера парламенту Дмитра Разумкова про відкликання його з посади голови Верховної Ради.

Також Разумков розповів, хто хоче зайняти його крісло у Раді.

Як відомо, 17 вересня джерело в Офісі президента повідомило «Главкому», що на початку нового сесійного тижня «Слуга народу» може закликати голову Верховної Ради Дмитра Разумкова добровільно скласти повноваження.

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