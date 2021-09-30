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    До Офісу Зеленського прийшов чоловік та намагався спалити себе (фото)

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    Поліція з'ясовує, чому чоловік хотів скоїти самогубство біля Офісу президента - До Офісу Зеленського прийшов чоловік та намагався спалити себе (фото)
    Поліція з'ясовує, чому чоловік хотів скоїти самогубство біля Офісу президента
    фото: t.me/MunicipalnaVarta

    На Банковій чоловік облився легкозаймистою рідиною та спробував підпалити себе

    У Києві невідомий чоловік намагався підпалити себе під будівлею Офісу президента. Правоохоронці встигли загасити полум'я і затримали його, повідомляє Муніципальна варта Києва.

    Відзначається, що на Банковій чоловік облився легкозаймистою рідиною і спробував підпалити себе.

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    До Офісу Зеленського прийшов чоловік та намагався спалити себе (фото)
    До Офісу Зеленського прийшов чоловік та намагався спалити себе (фото)
    До Офісу Зеленського прийшов чоловік та намагався спалити себе (фото)

    Завадили акту самоспалення чергували поруч поліцейські. Вони вогнегасниками загасили полум'я. Зараз чоловік спілкується зі слідчими. Причини, за якими він зважився на цей вчинок, не називаються.

    До слова, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков проти другого терміну Зеленського. Спікер нагадав, що у виборчій програмі Володимира Зеленського було написано про один термін.

    Згідно з даними соціологів, президент Зеленський є безумовним лідером електоральних симпатій українців. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, більшість українців знову б проголосували б за чинного главу держави.

    У той же час за даними свіжого парламентського рейтингу, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали би партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14,1%. За проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» – 10,6%.

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    Теги: вибори українці Володимир Зеленський самогубство президент чоловік партія Слуга народу Офіс президента
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    До Офісу Зеленського прийшов чоловік та намагався спалити себе (фото)