Ще одні вибори? У Запоріжжі мер подав у відставку

За регламентом тимчасово виконувати обов'язки міського голови має тепер секретар міськради Анатолій Куртєв

Володимир Буряк оголосив про те, що складає повноваження міського голови Запоріжжя. Відповідну заяву він вже передав на розгляд керуючого справами міськради. Про це він оголосив наприкінці пленарної сесії міськради.

Своє рішення він пояснив станом здоров'я рекомендаціями лікарів, за словами Буряка, попереду у нього два обстеження. Також він наголосив, що не збирається залишати політику та продовжить роботу у складі міськради фракція партії Володимира Буряка «Єднання».

Питання про складання повноважень міського голови депутати розглянуть сьогодні ввечері під час позачергової сесії. Вона розпочалась о 18:00 і наразі депутати мають затвердити відставку мера та визначитися, хто виконуватиме його обов'язки. За регламентом це має бути секретар міськради Анатолій Куртєв.

Володимир Буряк народився в смт. Курилівка Дніпропетровської області, 55 років. Освіта: вища. Одружений, має дочку та онуку. Закінчив Дніпродзержинський індустріальний інститут за спеціальністю «обробка металів тиском».

У 1987 році розпочав кар'єру на металургійному комбінаті «Запоріжсталь» з посади майстра зміни цеху гарячого прокату тонкого листа. Згодом став начальником дільниці, пізніше – інженером планово-розподільчого бюро, директором з виробництва, головний інженером комбінату. 24 листопада 2015 року звільнений з посади головного інженера за власним бажанням у зв'язку з обранням на посаду міського голови Запоріжжя.

Перший раз балотувався на посаду міського голови на виборах у 2015 році як самовисуванець, але за підтримки партії «Опозиційний блок». Здобув перемогу у першому і другому турах місцевих виборів. У міськраді сформував навколо себе більшість у міській раді, до якої увійшли фракції «Опозиційний блок» (20 депутатів), «Нова політика» (дев’ять депутатів) та «Наш край» (шість депутатів).

На парламентських виборах 2019 року балотувався у народні депутати від партії «Опозиційний блок», № 8 у списку.

Вдруге балотувався на посаду міського голови у 2020 році від власної політичної сили – «Партія Володимира Буряка «Єднання». Про підтримку Буряка на місцевих виборах 2020 року заявила політична партія «Опозиційна платформа - За життя».

Як повідомляє «Чесно», Буряк неодноразово ставав фігурантом журналістських розслідувань. Так, у перший рік роботи Запорізьким міським головою Володимир Буряк призначав на посади в місцевих органах влади своїх помічників. Призначення саме помічників дає меру змогу не проводити конкурс, як зобов’язує закон України «Про державну службу». Також Запорізький центр розслідувань писав про те, що Буряк змінював статути комунальних підприємств, не маючи на це повноважень.

Також «Чесно» повідомляло, що під час другої каденції Буряк за період з січня по квітень 2021 року отримав найбільшу заробітну плату серед міських голів обласних центрів. Середньомісячний оклад запорізького мера згідно з дослідженням складав 114 тис. грн.

Нагадаємо, 15 серпня на порозі власного заміського будинку знайшли мертвим мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Наразі обставини його загибелі встановлюються. Фото з місця загибелі Костянтина Павлова дивіться тут.

Додамо, що вибори мера Кривого Рогу імовірно відбудуться навесні 2022 року.