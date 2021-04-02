Довибори в Раду. Голосування ще на одній на дільниці визнали недійсним

Окружна виборча комісія округу №87 визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №261027

На Прикарпатті ОВК визнала голосування недійсним на ще одній дільниці. Причина – відсутність печаток на контрольних листах. Про це повідомляє рух «Чесно» на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Вибори на ще одній дільниці визнали недійсними. Місто Яремче (#261027) Чому? Після перерахунку відкрили конверт із контрольними листами, які кидають в урну. Там не було печаток», – зазначили в русі.

За їхньою інформацією, на цій дільниці по 172 голоси набрали кандидати в нардепи Олександр Шевченко та Руслан Кошулинський, за Василя Вірастюка проголосували 73 виборці.

Нагадаємо, вночі 2 квітня ОВК на одній із дільниць визнала голосування недійсним. Причина – проблеми із заявами та голосуванням вдома. Крім того, пропали 100 виборчих бюлетенів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати Василь Вірастюк ще не переміг, але вже оголосив, в якому комітеті Ради працюватиме.

У неділю, 28 березня, на Прикарпатті відбулися проміжні вибори народного депутата по 87-му виборчому округу з центром у Надвірній. Тут балотувалось 14 кандидатів.