Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка

На дільниці № 260025 в Маняві чітко видно і задокументовано членами ДВК 150 голосів за Олександра Шевченка

За інформацією кандидата, на чотирьох дільницях було викрадено понад 300 бюлетенів за Олександра Шевченка

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко заявляє, що окружна виборча комісія, діючи на замовлення влади, під прикриттям силовиків, фальсифікує волевиявлення людей та краде його перемогу на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 виборчому окрузі.

Сьогодні Олександр Шевченко на своїй facebook-сторінці виклав відео, яке свідчить про фальсифікацію.

«Ми отримали відео, перегляньте, яке свідчить, що на дільниці № 260025 в Маняві чітко видно і задокументовано членами ДВК 150 голосів за Олександра Шевченка. Ці бюлетені членами ДВК були передані на зберігання в Окружну комісію, де пролежали без нагляду і належної охорони 5 діб. А під час перерахунку бачимо вже, що бюлетенів залишилося лише 105. Отже, в приміщенні ОВК було викрадено 45 бюлетенів за Олександра Шевченка», – пише кандидат.

Аналогічні крадіжки відбуваються і з документації інших дільниць, стверджує Олександр Шевченко.

«Ганебно, що злочинці з ОВК, діючи на замовлення влади, під прикриттям силовиків, при цьому цинічно і підло звинувачують простих людей, членів ДВК, що то нібито вони шахраї, доводячи їх до істерик та погіршення стану здоров’я», – пише Олександр Шевченко.

За інформацією кандидата, вже на чотирьох дільницях в такий спосіб в приміщенні ОВК було викрадено з виборчої документації понад 300 бюлетенів за Олександра Шевченка. Та резюмує: «Цього достатньо, щоб фальсифікувати вибори на користь провладного кандидата Василя Вірастюка».

Нагадаємо, ОВК визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №260025. На цій дільниці ОВК виявила розбіжність у голосах за Олександра Шевченка. У протоколі було зазначено 150 голосів, при підрахунку виявлено 105.