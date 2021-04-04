Довибори на Прикарпатті: вже на шести дільницях виявили розбіжності у голосах

ОВК нарахувала на дільниці № 261029 за Олександра Шевченка 299 голосів, в той час як на упаковці вказано 402 голоси

На окрузі №87 в Івано-Франківській області вже на шести виборчих дільницях зафіксували порушення голосування.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

«Вже шоста дільниця має розбіжності у голосах. ОВК нарахувала на дільниці № 261029 за Олександра Шевченка 299 голосів, в той час як на упаковці вказано 402 голоси. Один бюлетень у пачці виявився з позначкою за іншого Олександра Шевченка (1974 року народження)», – йдеться у повідомленні.

В «Опорі» додали, що перед початком підрахунку голова ДВК заявила – пакування пошкоджене, є порожній простір у пакетах з бюлетенями за Олександра Шевченка.

Також вона констатувала, що члени ДВК не ставили підписи на пакувальному скотчі. Тому на думку членів ДВК, пакет відкривався. На місце викликали поліцію.

Окрім того, на дільниці № 260515 члени ДВК одразу заявили про невідповідність пакування та висловили сумніви щодо наявності усіх бюлетенів.

Дільниця 260515. Члени ДВК одразу заявили про невідповідність пакування та висловили сумніви щодо наявності усіх бюлетенів. pic.twitter.com/4pZpBft9Vg — Civil Network OPORA (@opora) April 3, 2021

Наразі процес перерахунку триває.

Зазначимо, Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка.

Раніше ОВК визнала недійсним голосування на виборчій дільниці №260025. На цій дільниці ОВК виявила розбіжність у голосах за Олександра Шевченка. У протоколі було зазначено 150 голосів, при підрахунку виявлено 105.

На виборчій дільниці №260536 члени ОВК нарахували 315 бюлетенів, в той час як на упаковці з бюлетенями було вказано 431. Розбіжність склала 116 бюлетенів. На дільниці № 260019 (село Іваниківка) на упаковці з бюлетенями було зазначено 144 голоси, під час перерахунку виявили лише 97 бюлетенів. На дільниці №261030 ОВК нарахувала 277 бюлетенів, в той час як у протоколі ДВК було вказано 377 бюлетенів.

Також визнано недійсним голосування на виборчих дільницях №261030 та №261027.