Довибори в Буковелі. Члени ОВК заявили про крадіжку бюлетенів, втрутилася поліція

ОВК проголосувала за те, щоби запросити представників правоохоронних органів на засідання

На засідання ОВК округу 87, що в Надвірній на Прикарпатті, викликали поліцію, щоби перевірити, чи була крадіжка бюлетенів. Про це повідомляє кореспондент «Суспільного » з місця події. Сталося це вночі другого квітня близько 1:20.

На засіданні окружної виборчої комісії перерахували бюлетені з ДВК 261030, що в Микуличині. Після перерахунку кількість голосів зійшлася з тією, що подала дільнична виборча комісія. Пачку з бюлетенями відставили на інший стіл.

«За деякий час один із членів ОВК Євген Ковальов від «Слуги народу» повідомив, що засідання дивилися по стріму уважні виборці і сказали, що неправильно відбувся перерахунок, і там є інша кількість бюлетенів. Комісія проголосувала, щоби перерахувати, однак не вистачило кворуму. Тоді він самовільно перерахував бюлетені, яких виявилося на 100 менше, ніж у протоколі ДВК, і ніж при першому перерахунку, коли ОВК порахувала 377», – пише «Суспільне».

За словами журналістка, частина членів окружної виборчої комісії почала називати це крадіжкою і викликали поліцію. «Ми проводили перерахунок голосів і складали купочками по 50. Вийшло 377 за Олександра Шевченка. Після цього член нашої комісії сказав, що кількість бюлетенів у пачці менша», – розповідає членкиня ОВК Роксолана Бойків.

Після прецеденту передивилися відео з перерахунку і виявилося 277, а в протоколі ДВК – 377. ОВК проголосувала за те, щоби запросити представників правоохоронних органів на засідання.

«Займаються фальсифікацією виборів на очах. 100 бюлетенів були сфальсифіковані при підрахунку голосів. Ситуація напружена», – обурюється голова окружної виборчої комісії Андрій Лозинський.

Він звинуватив нових членкинь ОВК, які були призначені першого квітня. «Нам кажуть, що ми неправильно порахували з ДВК голоси. 100 голосів їм чомусь не вистачило за одного з кандидатів. Ми не прихильники будь-якого кандидата. Ми прийшли для того, щоби тут був порядок. Коли ми рахували, було 377 голосів. Через пару хвилин 100 голосів попереднього кандидата щезло якимось дивним чином. І тут член комісії захотів дуже сильно перерахувати, хоча він стояв біля нас і бачив, як ми лічили. Коли він перерахував, голосів стало не 377 а 277. Тепер нас звинувачують у шахрайстві», – розповідає членкиня окружної виборчої комісії Надія Павлюк.

На засідання прибули правоохоронці та почали брати заяви та пояснення. Також Ковальов запропонував винести на голосування питання про те, щоби визнати вибори на ДВК 261030 недійсними. 11 членів ОВК проголосували за.

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