Битва за Прикарпаття. Вірастюк, Шевченко чи Кошулинський?

Виборча драма на 87 окрузі: пряма мова головних кандидатів

Проміжні вибори на 87-му окрузі на Івано-Франківщині обіцяли стати гарячими, але реальність перевищила сподівання. Одразу три кандидати прийшли до фінішу з майже ідентичними результатами. Висуванець провладної «Слуги народу» стронгмен Василь Вірастюк, власник курорту «Буковель» та соратник олігарха Ігоря Коломойського Олександр Шевченко і представник «Свободи» та колишній віцеспікер Руслан Кошулинський на момент підрахунку 90% голосів мають дуже невеликий відрив один від одного. Лідирує в цій гонці поки що Вірастюк, але його конкуренти кажуть про численні порушення і вимагають перерахунку голосів.

Цей округ звільнився після того, як колишньому голові міста Надвірна Зиновію Андрійовичу набридло сидіти в парламенті у складі монобільшості і він, вигравши місцеві вибори, повернувся на своє колишнє місце.

Ті, хто бажає зайняти його крісло в парламенті, раніше не мали стосунку до цього округу. Кошулинський проходив до Ради за списком «Свободи», потім безуспішно балотувався в президенти, мери Львова, а наразі є депутатом Львівської міської ради. На підтримку націоналіста зняла свою кандидатуру екстравагантна висуванка «Європейської солідарності» волонтерка Маруся Звіробій, коли в «ЄС» побачили, що шансів на перемогу в неї нема.

Імпозантний та добре відомий на окрузі і взагалі в країні Василь Вірастюк досить несподівано став кандидатом від пропрезидентської «Слуги народу». Попередньо партія планувала висувати менш медійну персону – голову своєї фракції в Івано-Франківській облраді Надію Левконович. Але навряд чи вона, навіть за існуючого адмінресурсу, змогла б скласти конкуренцію ресурсному Шевченку, який має всі атрибути класичного мажоритарника. Такого собі місцевого князька з власним благодійним фондом, який вершить «добрі справи» для вдячних виборців. Хоч курорт, що йому належить, і є джерелом заробітків для багатьох мешканців Прикарпаття, розташований на іншому окрузі, фірми Шевченка будують дорогу до Буковеля саме по 87 округу, де й розгорнулась нинішня виборча драма.

Хазяїн «Буковеля» Олександр Шевченко свого часу був технічним кандидатом Володимира Зеленського, але тепер опинився по інший бік барикад

Додаткова інтрига полягає в тому, що Шевченко був технічним кандидатом Зеленського на президентських виборах. Але тепер президент вважає, що нічого не винен команді Коломойського, тому «війна» на цьому окрузі відбувається по-справжньому. В окружному виборчкомі змінився вже третій голова, а «слуги» звинувачують команду Шевченка в «перешкоджанні підрахунку голосів». Дійшло до того, що самого Шевченка та його довірених осіб позбавили права перебувати в приміщенні ОВК. До «гарячої точки» в терміновому порядку був відряджений скандальний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко, який до цього регіону не має жодного стосунку, але має досвід «розрулювання» подібних кризових ситуацій.

Доки результати виборів не встановлені, «Главком» поспілкувався з основними фігурантами цих виборів – Василем Вірастюком, що вже оголосив себе переможцем, та Русланом Кошулинським, який впевнений, що в нього вкрали перемогу та вимагає перерахунку голосів.

Василь Вірастюк: Від Шевченка пропонували 1000 грн за голос

Кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк вже проголосив себе переможцем виборів

Що можете відповісти на звинувачення одного з ваших конкурентів – Руслана Кошулинського, який вимагає перерахунку голосів?

Окружна виборча комісія має завершити свою роботу та надати остаточні результати. Але наша команда цілком готова до чесного перерахунку голосів. Але це абсолютно невигідно моєму політичному опонентові (вочевидь, мова йде про Шевченка – Ред.), якого точно не влаштовує його результат. З його боку є фальсифікації та вкидання. І якщо ми звірятимемось за протоколами з мокрими печатками, йому точно це буде невигідно. Ми хочемо, щоб цей виборчий процес пройшов чесно і ніхто не втручався в роботу комісії, яка має спокійно та оперативно рахувати голоси.

Якою була ваша стратегія протистояння такому ресурсному кандидату як Шевченко?

Наша стратегія була проста – провести якомога більше зустрічей з виборцями. Для цього моя команда побувала в кожному населеному пункті округу. Це 6–7 зустрічей на день, до нас завітали понад 5 тисяч людей. Для мене було важливо особисто поговорити з ними та з перших вуст почути, що їх турбує найбільше.

Які проблеми є з відстоюванням результатів, бо ви ж вважаєте себе переможцем?

На жаль, під час виборчої кампанії, у день голосування, а також під час підрахунку особисто я та спостерігачі від партії «Слуга Народу» зафіксували велику кількість порушень. Це скупка голосів, підвезення людей, «сітки» та «каруселі», процедурні порушення виборчого процесу. Наша команда спостерігачів все зафіксувала та швидко реагувала на всі випадки. На жаль, ці факти можуть спотворити результати виборів.

Про те, що кандидат Олександр Шевченко підкуповував виборців, відомо з відео, яке поширили місцеві ЗМІ. Так, його представники пропонували по 1000 грн за голос. Окрім того, у день голосування ми бачили, як з брендованої логотипом «Буковель» маршрутки роздавали за щось гроші. Я сам особисто бачив, як люди перевдягались перед ДВК і по декілька разів заходили на дільницю. Наші спостерігачі все це фіксували у відповідних актах.

Також на ОВК, коли комісія приймала документи, було багато порушень, пов’язаних з транспортуванням та оформленням виборчої документації. Бачили і привезені вночі незакриті або пошкоджені сейф-пакети, неоформлені належним чином примірники протоколів. Мої представники та довірені особи пропонували такі дільниці відправляти на перерахунок. Усе це свідчить, що результати можуть бути викривлені. Ми розуміємо що люди вже втомлені, але ми за справедливий результат

Що б ви у своїй кампанії виділили як переломний момент? Чому люди за вас голосували?

Пропозицію взяти участь у виборах я отримав особисто від президента Володимира Зеленського. І відчув з його боку підтримку і бажання працювати разом, зокрема, в напрямку розвитку реабілітаційних центрів. Думаю, що за мене голосують, бо я – земляк, тобто така ж проста людина з сильним бажанням змін. Ми говоримо однією мовою, я розумію, що моїх виборців турбує, адже моя мама досі живе в Івано-Франківську. Повірте – я знаю ситуацію в регіоні.

Оцініть відсоток ваги бренду «Слуги народу» та власної пізнаваності у вашій поки ще не оформленій, але близькій перемозі.

Не буду приховувати, впізнаваність мені допомагала під час кампанії. Але з іншого боку, я пройшов свій шлях до цього самостійно та чесно. Люди легко підходили до мене на вулицях, розповідали про проблеми. Вони бачили в мені того, хто готовий слухати і допомагати.

Навіщо вам взагалі депутатство?

У мене є велика мета – хочу створити сучасні реабілітаційні центри для ветеранів АТО, збройних конфліктів, та ветеранів, які страждають на посттравматичний стресовий розлад. І насамперед на Івано-Франківщині. Зараз ці центри існують більше як реабілітація після медичного втручання. Наприклад, коли ветерана переводять з військового шпиталю. Але посттравматичний синдром і пік наздоганяє на десятий рік після того, як він повертається з війни. Тому потрібно думати про центри реабілітації вже сьогодні.

Там ветерани зможуть отримувати фізичну та психологічну реабілітацію. Наприклад, займатися скандинавською ходою, велоспортом, легкою атлетикою, образотворчим мистецтвом тощо. Питанням реабілітації я займаюсь вже п’ять років і очолюю тренерський склад української команди Invictus Games, міжнародних спортивних змагань для ветеранів, які отримали поранення на війні. І вважаю, що депутатство – це додаткові важелі та інструменти для того, щоб цю роботу зробити більш ефективною та системною.

Також серед пріоритетів моєї роботи – налагодження постійного діалогу із мешканцями свого округу та вирішення їх проблем, зокрема, з дитячими садочками та дорогами.

Чи знаєте ви, як працює Верховна Рада? Хто є вашим наставником в політичних тонкощах?

За цю виборчу кампанію я дізнався багато нової інформації. Уже маю розуміння, в якому комітеті працюватиму: це буде комітет з питань молоді і спорту. І надалі буду активно популяризувати спорт у школах та інтернатах та маю намір займатися цією роботою у парламентському комітеті.

А щодо наставників, то в нас велика фракція і мої колеги швидко введуть мене в курс справ. Вони мене підтримують і навіть приїжджають на округ допомагати захищати результати виборів.

Руслан Кошулинський: Треба оголошувати вибори такими, що не відбулися

«Свободівець» Руслан Кошулинський вимагає перегляду результатів виборів

Якою є ймовірність, що буде перерахунок голосів?

Під час самої виборчої кампанії люди, які себе зараз оголошують переможцями, вели її нечесно. Декілька кримінальних проваджень були порушені навіть раніше. Я можу говорити про це аргументовано: навіть до моєї тещі додому приходили вербувальники і пропонували винагороду за голосування – такса 500 гривень.

Цим обидва кандидати займалися?

І не тільки вони, якщо чесно. Доходило до того, що в одному селі зійшлися дві групи вербувальників і дійшло до невеличкої бійки між ними. Використовували всі способи. Один кандидат використовував президента у своїй виборчій кампанії, другий – церкву. При мені священник в селі Зелена оголошував, що наш благодійник пожертвував $10 тис. для церкви і йому треба дякувати. Я не заперечую, що по совісті людина може жертвувати на церкву, але коли священник дякує не просто людині, яка дала гроші, а кандидату в народні депутати, і ще відео про це пишуть, то це вже трошки інша розмова.

Один кандидат каже, що побудує дорогу, і його підприємство цим займається без жодного тендеру, проєкту кошторисної документації. А в сам день виборів неочікувано з 18 до 20 години збільшуються кількість людей в горах, що голосують. Були зловлені буси, які стояли біля дільниць, , якісь спортсмени прийшли під ОВК і з однієї, і з другої сторони, саме під час цих виборів був змінений керівник обласного відділення поліції Івано-Франківщини… Які б результати зараз не оголосили, можу сказати одне – вони не будуть відповідати волевиявленню людей. Виборча кампанія була проведена з використанням підкупу. В окрузі 117 дільниць – якщо на кожній купити по десять голосів, вже буде різниця в тисячу. Вони реально знають, хто де вкрав, хто вербував і продавав, і зараз між цими кандидатами розпочалася колотнеча, хто кого перетисне фінансами, адміністративним ресурсом.

Ви вже точно не втрутитесь в цю боротьбу?

Звісна річ, зараз почнуться перерахунки голосів, на цю хвилину ОВК вже з новим – третім – головою розпочала свою діяльність і буде перевіряти протоколи. Але за ті кілька діб, що минули з часу голосування розібратися, що сталося з бюлетенями та як вони зберігалися, вже ніхто не дасть собі ради.

Наскільки рішеняя висуванки «ЄС» Марусі Звіробій зняти свою кандидатуру на вашу користь, вам допомогло?

Думаю, що допомогла. Бо дуже багато людей з патріотичного середовища казали, що їм складно визначитися, бо і я – патріот, і вона – патріотка, обидва воювали, тож знайдіть спільну мову між собою. У нас з Марусею не було якихось надзвичайних розбіжностей між собою і це рішення та потискання рук відбулося дуже швидко.

Але вам це не допомогло. При тому що і Вірастюк, і Шевченко є «новачками» саме на цьому окрузі.

Якщо ви подивитеся голосування під час президентської виборчої кампанії на цьому ж окрузі, то Шевченко тут набрав вдвічі менше голосів, ніж я. Але одразу після місцевих виборів він почав його обробляти. Шевченко знав, що буде йти на цей округ. Він планував заробити собі високий рейтинг через те, що це такі бідні райони, де є проблема з дорогами, а його фірма їх робить. Церкви ж він просто «засівав» пожертвами.

Ви далеко не дебютант в політиці і приблизно розуміли засоби, якими будуть діяти і Шевченко, і «слуги». Які контрзаходи ви планували?

Ми бачили, що перемагаємо за екзит-полами о 18 годині, але з 18 по 20 все змінилося. Почалися трюки з підвезенням людей, яким важко протидіяти. Плюс було важко проконтролювати деякі дільниці. Вибачте: стоїть бус коло дільниці, люди в нього заходять-виходять, ми їх хапаємо, а потім поліція каже, що нічого не бачила. Нібито ці люди за проїзд платили. Зараз не 90-ті, але я не пам’ятаю такого бруду з часів Януковича. Людям погрожують, кажуть, якщо вони не так проголосують за 500 гривень, то їх вб’ють. Ми в Києві живемо в таких ілюзіях демократії, але ніякої демократії немає. Це не є демократичні вибори, до яких ми звикли, а відбуваються класична мажоритарна купівля голосів та адмінресурс.

І що далі? Підрахунки йдуть, голови ОВК змінюються, що ви будете робити?

Я ніколи собі не дозволяв речі, які не відповідають, умовно кажучи, документам. Я – дуже відповідальна за свої слова людина. Хочу побачити чесний перерахунок голосів, хоча і розумію, що його не буде з будь-якої сторони. Бо вони обидві знають, де в якій дільниці вкрали, скупили і перекинули з папочки в папочку. Ви вже не побачите об’єктивної ситуації в бюлетенях, які трималися на руках чотири дні. Переможця тут не буде. Аби зберегти обличчя, треба оголошувати вибори такими, що не відбулися. Бо ніхто себе не визнає переможеним.

Павло Вуєць, «Главком»