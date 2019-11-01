Прокурор впевнений, що Дубневич особисто може внести 93 млн грн застави



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Вищий антикорупційний суд продовжить обирати запобіжний захід депутатові Ярославу Дубневичу 2 листопада

Прокурор САП прокоментував заяву народного депутата Ярослава Дубневича про те, що в нього немає 93 млн грн на внесення застави

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко вважає, що заява народного депутата Ярослава Дубневича про те, що в нього немає 93 млн грн на внесення застави, не повною мірою відповідає дійсності.

«На думку сторони обвинувачення, це не повною мірою відповідає дійсності», - сказав Пономаренко, коментуючи слова Дубневича.

Прокурор додав, які суми є в його декларації.

«Більше 6 млн грн, понад 2 млн доларів, майже мільйон євро, вклади в банках, 91 об’єкт нерухомості — квартири, будинки, земельні ділянки. Все це зазначено в його (Дубневича) деклараціях», — зазначив прокурор.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд продовжить обирати запобіжний захід депутатові Ярославу Дубневичу завтра, 2 листопада.

Як відомо, взяти на поруки народного депутата Ярослава Дубневича, якого підозрюють у заволодінні понад 93 млн грн державних коштів, зголосилися одразу дев’ять нардепів.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягають на застосуванні щодо нардепа запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 93 млн грн застави.

Нардепу вручили підозру у справі про виведення з активів «Укрзалізниці» 93 млн грн. Ще колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян надавав Генеральній прокуратурі свідчення про вплив Дубневича на діяльність «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялось, що ГПУ готувала народному депутатові Ярославу Дубневичу повідомлення про підозру в двох епізодах.

Як повідомлялось, Верховна Рада 31 жовтня зняла недоторканність із депутата Дубневича («За майбутнє») і дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності. А вже сьогодні народний обранець, наче нічого й не було, прийшов на роботу у Раду.