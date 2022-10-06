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«Думайте про Гаагу». Данілов жорстко відповів росіянці Матвієнко

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Думайте про Гаагу». Данілов жорстко відповів росіянці Матвієнко
Переговори будуть, але лише з новою російською владою
фото: Дмитро Ларін

Секретар РНБО України Олексій Данілов порадив спікеру Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко подумати про лінію захисту в Гаазі

Секретар РНБО України Олексій Данілов порадив спікеру Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко думати не про мирні переговори, а про покаяння перед Батьківщиною та лінію захисту в Гаазі.

«Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед відданою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі», – написав він у Facebook в четвер увечері.

«Ви голосуєте руками по лікті в українській крові. Не відволікайтеся на речі, які вас не стосуються. Переговори будуть, але лише з новою російською владою. Але тоді ви будете дуже далеко…», – написав також Данілов.

Раніше Матвієнко закликала до негайних переговорів між парламентами України та Росії, але на російських умовах.

Нагадаємо, сьогодні, 6 жовтня, Матвієнко приїхала на засідання восьмого саміту глав парламентів G20 в Індонезії і запропонувала переговори делегації України.

Як відомо, Матвієнко народилася в Україні, в місті Шепетівка на Хмельниччині і навчалася в Черкасах. 

Парламентський саміт країн G20 проходить 6-7 жовтня в Джакарті, Республіка Індонезія. 

Кілька днів тому президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. 

До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.

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Теги: РНБО Олексій Данілов росія війна

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