Кремль відреагував на офіційну відмову України від переговорів

Дмитро Пєсков прокоментував рішення України про відмову від переговорів з РФ

Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ, який передбачає відмову від переговорів із РФ

У Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією або зміни влади в Україні. Про це сказав прессекретар президента держави-агресорки Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

«Щоб вести переговори, потрібні дві сторони... Тепер чекатимемо або зміни позиції нинішнього президента, або, можливо, дочекаємось майбутнього президента України», – сказав він.

Як відомо, президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.

Як відомо, 30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України.