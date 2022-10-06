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Путін відрядив жінку родом з України, аби та випросила переговори з Зеленським

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Путін відрядив жінку родом з України, аби та випросила переговори з Зеленським
Країна-терористка може використати привід переговорів для стягування сил  
фото з відкритих джерел

Кремль після поразок на війні шукає способи, як сісти за стіл перемовин 

Спікерка Ради Федерації країни-терористки Валентина Матвієнко приїхала на засідання восьмого саміту глав парламентів G20 в Індонезії і запропонувала переговори делегації України.

«Давайте прямо сьогодні на майданчику парламентської «двадцятки» сядемо за стіл переговорів: парламент Росії, парламент України. Спробуємо зрозуміти один одного, знайти домовленості», – цитують слова Матвієнко російські ЗМІ. 

За словами представниці Кремля, країна-агресорка буцімто «хоче мирного вирішення кризи».

Парламентський саміт країн G20 проходить 6-7 жовтня в Джакарті, Республіка Індонезія. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. 

До слова, у Кремлі заявляють, що збираються чекати або зміни позиції президента України Володимира Зеленського щодо переговорів з Росією, або зміни влади в Україні. 

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий вести переговори з українською стороною. Він закликав Україну припинити вогонь.

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Теги: Індонезія парламент переговори саміт росія

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