Президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції

Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти секретаря виборчкому з Криму Калініної

Санкції вводяться щодо Калініної Ольги Миколаївни строком на три роки

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 7 вересня 2021 року «Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Відповідний указ №458/2021 опублікований на сайті Офіційного представництва президента.

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 вересня 2021 року «Про внесення зміни до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (додається)», – йдеться в документі.

У додатку до указу зазначається, що санкції вводяться щодо Калініної Ольги Миколаївни, 8 лютого 1977 року народження, яка проживає в смт Первомайське Первомайського району Автономної Республіки Крим.

Вони передбачають блокування активів (тимчасове обмеження права людини користуватися і розпоряджатися належним їй майном); запобігання виведення капіталів за межі України та «інші санкції будуть відповідати принципам їх застосування, встановленим цим Законом».

Діяти обмеження будуть три роки.

Згідно з даними підконтрольної Кремлю «Виборчої комісії Республіки Крим», Ольга Калініна - секретар ТВК Первомайського району.

У квітні РНБО запровадила персональні санкції щодо понад 20 українських громадян, які потрапили до списку найбільших контрабандистів. Пізніше президент Володимир Зеленський своїми указами затвердив рішення про санкції.

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні повідомив, що РНБО ввів економічні санкції щодо 10 українських громадян, які потрапили в список найбільших контрабандистів.

Офіс президента готує законодавчі зміни, наслідком яких буде криміналізація неправдивого митного декларування.