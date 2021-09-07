Вища рада правосуддя звільнила суддю Верховного суду

Микола Гусак працював у Верховному суді з 2001 року

Через заяви про відставку з початку 2021 року загалом звільнили 118 суддів

Вища рада правосуддя (ВРП) звільнила суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, а також ще п’ять суддів України. Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

«На засіданні Вищої ради правосуддя 7 вересня розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку», – йдеться в повідомленні.

Так, ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку шістьох суддів, а саме:

Гусака Миколу Борисовича – з посади судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду;

Білик Ганну Олексіївну – з посади судді Броварського міськрайонного суду Київської області;

Линник Оксану Сергіївну – з посади судді Тростянецького районного суду Сумської області;

Лабань Галину Василівну – з посади судді Хмельницького окружного адміністративного суду;

Савкову Світлану Володимирівну – з посади судді Донецького апеляційного суду;

Колотила Онуфрія Олександровича – з посади судді Чернівецького апеляційного суду.

У загальній кількості з початку 2021 року, за загальними обставинами, звільнено 118 суддів: 116 – через заяви про відставку, двох – у зв’язку з поданням заяв про звільнення за власним бажанням.

На початку вересня Вища рада правосуддя звільнила двох суддів Верховного суду.

У серпні подав у відставку суддя Верховного Суду Микола Гусак. Він став п'ятим суддею Верховного суду, який за останній рік подав у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

Микола Гусак працював у Верховному суді з 2001 року. У 2017 році його включили до складу Першої Дисциплінарної палати. Крім того, з 2017 по 2019 рік суддя Гусак був членом Вищої ради правосуддя.

За останній рік це вже п'ятий суддя Верховного суду, який вирішив подати у відставку. Всього у Верховному суді працює 190 суддів.

До слова, у серпні президент підписав закони, необхідні для впровадження судової реформи.

Зазначимо, 20 липня Рада розблокувала закони, необхідні для судової реформи в Україні.

До слова, Вища рада правосуддя навела сім аргументів проти законопроєкту про судову реформу.

Нагадаємо, країни G7 підтримали закон про Вищу раду правосуддя.

14 липня Верховна Рада прийняла закон про новий порядок обрання та призначення членів Вищої ради правосуддя.

Згідно з ним, у складі Вищої ради правосуддя (ВРП) буде створено автономний підрозділ дисциплінарних інспекторів, які будуть попередньо перевіряти подані на суддів скарги.

Крім того, буде створено Етичну раду, яка перевірить всіх чинних членів ВРП і кандидатів на цю посаду. До неї увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів.