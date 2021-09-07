Справа «вагнерівців» – батіг Байдена для Зеленського

Наслідки для українських високопосадовців можуть бути дуже неприємними

Президент та керівник його офісу ризикують отримати звинувачення у держзраді

«Справа вагнерівців» повертається. Журналіст BellingCat Христо Ґрозєв знов анонсував вихід першого розслідування щодо зриву спецоперації з «вагнерівцями». За словами Ґрозєва, темою зацікавилась і CNN.

Принциповим моментом є не тільки долучення CNN (а це одразу міняє масштаби резонансу в медіа і в політикумі). А той момент, що оце все з’явилось власне після завершення візиту Зеленського до Вашингтону.

Висновків може бути два. Або Зеленському все ж не вдалось досягти серйозних домовленостей з Байденом (цьому суперечить анонс від Стефанішиної щодо безпосередньої участі тепер США в розв’язанні нашого конфлікту з РФ, а також «невеликий заохочувальний презент» у вигляді $60 млн військової допомоги, $45 гуманітарної і $463 «на реформи»). Або Байден вирішив, що самі «пряники» і обіцянки «пряників» показали себе недостатньо ефективно для стимуляції Зеленського, і схвалив додавання до загальної композиції «батога».

Тобто, якщо за зазначений місяць Зеленський не виконає чи бодай не почне виконувати поставлених перед ним задач (те ж призначення голови САП) – наслідки будуть дуже неприємними. Як мінімум – нерукоподаваність до кінця каденції (і ясно що підтримка Заходом іншого кандидата на наступних виборах). Як максимум – дійсно інкримінування державної зради якщо не самому Зеленському, то значній частині його оточення, передусім Єрмаку.

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Джерело: блог Олексія Голобуцького

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